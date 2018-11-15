民主之恥！嘉市議會「保護」涉賄副議長

2018-11-15

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市議會副議長郭明賓被控賄選，因議會召開定期會，嘉義地檢署依「地方制度法」發函請議會同意讓檢方逮捕或拘禁郭明賓，議會大會昨決議「不同意」，檢方只好暫時作罷。

現金買票 郭明賓又一樁腳收押

雖然嘉市議會為郭明賓張開「保護傘」，但檢方昨有斬獲，再查獲邱姓女樁腳涉幫郭明賓買票，並扣賄款三萬七千元，邱女訊後被收押。檢方指出，郭明賓涉現金買票案有三件，朝陽里長董林淑治及一名樁腳已被羈押，邱女是第三名被收押的樁腳。

嘉檢主任檢察官蔡英俊說，尊重議會職權，檢方已發傳票請郭明賓十九日到案，若未到案，會決定後續偵查作為。

嘉義市議會昨進行市府工作報告議程，原擔任大會主席的郭明賓依「嘉義市議會議事規則」迴避，由議員黃秋澤為臨時主席。

議事組先讀嘉檢的函文，黃秋澤詢問是否同意地檢署請求？在場十四名議員，蔡榮豐率先表達「我不同意他們逮捕」，張秀華、李忠曆、王美惠等人接喊「附議」或「不同意」；最後決議「不同意」檢方逮捕或拘禁郭明賓，再由郭主持後續會議。

郭明賓會後說，尊重司法，尊重大會決議。有議員說，基於同事情誼、議會尊嚴，不可能同意檢方要求。

地方制度法第五十一條規定，縣市議員除現行犯、通緝犯外，會期內，非經議會同意，不得逮捕或拘禁。法界人士說，郭明賓有了「保護傘」，加上檢方尚未發布通緝，即使他在此期間到案，檢方訊後也會請回，不能提出聲押等強制處分，但須有監控機制，確保後續偵查。