疱疹藥 可預防老年失智

2018-11-08

〔編譯劉宜庭、記者林惠琴／綜合報導〕全球最常見的失智症為阿茲海默症，統計逾三千萬人罹患此症。英國廣播公司（BBC）報導，英國曼徹斯特大學分子神經生物學榮譽退休教授伊札基（Ruth Itzhaki）撰文指出，有台灣研究團隊首次透過大規模的流行病學實驗，證明抗單純疱疹病毒藥物可降低老年性失智風險。

台灣證明關聯性 英學者背書

伊札基表示：「我發現迄今表明疱疹病毒是阿茲海默症病因之一的最有力證據，說明抗疱疹病毒藥物或可治療阿茲海默症，甚至能透過為兒童接種疫苗，預防此症。」

文章所指是第一型單純疱疹病毒HSV1，如常導致嘴唇起泡的唇疱疹。病毒會潛伏神經系統中，壓力大、免疫力減弱時，病毒會活化造成細胞損害。

伊札基說，過去研究顯示，HSV1病毒存在許多老年人大腦中，而APOE4基因攜帶者會提高阿茲海默症發病率；基因攜帶者腦內有HSV1病毒時，發病率是無病毒者的十二倍。受病毒感染細胞，會導致β型澱粉樣蛋白等異常堆積，是阿茲海默症的特徵。

也有研究顯示，抗疱疹病毒藥物艾賽可威（Acyclovir）能阻斷HSV1複製，降低受感染細胞的蛋白異常累積。

伊札基的研究提出，台灣國防醫學院研究團隊近年發表的三篇論文，包括年初在《神經療法》期刊登出最新研究，是迄今首批確認疱疹病毒與失智症關聯性的人類證據。

據查，四月登在《神經療法》期刊、第一作者三總社區精神科科主任曾念生的一篇研究，利用台灣健保資料庫，蒐集二○○○年、包含八千名感染單純疱疹病毒與二萬五千名未感染者資料，分析疱疹病毒與失智症關聯性，結果發現感染病毒者罹患失智症風險可能增二．五倍，使用抗疱疹藥物後則可降低罹患風險；但仍需確認此關聯性的潛在機制。

亞東醫院神經科主任甄瑞興指出，研究前提是病毒感染與失智症有關，但此前提未有完整驗證，例如健保資料也發現牙周病患者罹患失智症風險較高，但只是數據解讀，是否有直接相關還待科學驗證。