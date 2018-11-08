參選竹東鎮長 綁樁15里長// 國民黨候選人 羅吉祥涉賄交保

2018-11-08

〔記者蔡彰盛、廖雪茹／新竹報導〕國民黨新竹縣六名縣議員集體貪污案判刑定讞，上週才陸續送往新竹監獄入監服刑，沒想到又有同黨議員被查獲以「金字塔」方式由上而下分層買票。新竹地檢署六日拘提國民黨報准的竹東鎮長候選人、同時也是現任新竹縣議員羅吉祥，並帶回二重里里長鍾桂龍和王姓女樁腳等廿五人。檢方指控，羅吉祥涉嫌透過鍾男和王女，以每人三萬元向鎮內十五名里長綁樁，檢方聲請羈押羅吉祥，新竹地院裁定以七十萬元交保。

涉案證人、被告 近三百人

檢方表示，本案為新竹地檢署今年所查獲人數最大宗、層級結構完整的賄選案。涉賄的鍾男和王女分別以十五萬交保，其他涉案人員分別以二到五萬元交保，並主動繳回犯罪所得共計三萬元。另還有多達近三百名涉案證人和被告，檢警也將從今天起陸續傳喚到案說明。

檢方接獲情資檢舉，指稱羅吉祥透過樁腳，發送現金給鎮上十五名里長固樁賄選，又於七、八月間假藉發放文宣工資為名，提供現金對鄰長賄選。檢察官黃怡文立即指揮警調組成專案小組，六日發動搜索，並將羅吉祥與樁腳及十五名收賄里長、九名鄰長帶回偵辦。羅吉祥「坦承部分犯行」，檢察官認有串證之虞而有羈押必要，向新竹地方法院聲請羈押，法官昨裁定以七十萬元交保。

羅吉祥現任議員 否認賄選

檢調指出，羅吉祥被證人指控，以發文宣工資的方式做為掩護，以每人三萬元透過樁腳發給十五名里長綁樁、鄰長三千元走路工，另也舉辦免費餐會，發送選民水果禮盒，檢警也當場查扣水果禮盒、名冊與筆記本等證物。

檢警指出，羅吉祥是竹東鎮現任縣議員，耕耘地方已久，政治實力雄厚，更是國民黨的大將，這次轉換舞台投入鎮長選舉，力挺楊文科參選新竹縣長，檢警調為求慎重，特別在縣議會結束定期會後才開始收網抓人。

羅吉祥競選團隊昨晚發表聲明，強調選舉過程並無不法情事，否認賄選。