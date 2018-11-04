蘇引延禧攻略 諷侯心機多方法壞

2018-11-04

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜昨天到台北市參加反空污遊行，民進黨新北市長候選人蘇貞昌抨擊，侯參選以來只談深澳電廠、一直消費深澳議題，「他好像只有這個政見」，深澳電廠已經確定不建了，但侯還在消費，「過去當我們為反核努力的時候，他在哪裡？當我們在為環境保護努力的時候，他站在哪裡？」

蘇貞昌並引用「延禧攻略」宮廷劇比喻，若只看「延」劇五分鐘，一定會覺得爾晴（劇中角色）很漂亮，但如果看了全部，就可以看出原來這個人心機這麼多、方法這麼壞，他呼籲選民要看清楚、要看全部，檢驗候選人的一生才好。

蘇還說，深澳電廠停建後，中央一定會在原址做很好的規劃，他當選新北市長後，會推動整體的海岸線觀光發展，就好像國民黨當初在貢寮區蓋核四廠，他就在貢寮舉辦海洋音樂祭，選對人、會做事，真的可以改變一座城市。

質疑徐自強冤獄案「神探不會刑求」

蘇貞昌昨天也質疑侯友宜在徐自強冤獄案扮演的角色，他反諷說「神探不會刑求」，侯如有把握自己和徐案沒關係，就該接受民間司法改革基金會的呼籲，對外說清楚，愈躲就愈證明心虛，這與他（侯）逃不了關係。

蘇貞昌的發言人黃韋鈞指出，侯友宜面對高達八成的民意要求辯論，以及社會各界對他指揮相關冤獄案件角色的質疑，只會不斷閃躲，侯友宜在威權政府時代的奉命行事，即使到了民主時代，對言論審查依然念念不忘，侯跟韓國瑜的禁止政治集會遊行言論，堪稱南北「 戒嚴連線」。

侯友宜否認涉及徐自強案的不當刑求，但民間司改會質疑他當時是專案小組的總指揮，要求說清楚。徐自強被控涉及民國八十四年黃姓富商撕票案，主嫌黃春棋當年因遭警方不當取供而供出徐涉案，徐多次被判死刑，歷經五次非常上訴、監察院調查和大法官釋憲，更九審首次獲判無罪，最高法院在二○一六年駁回高檢署上訴，判決無罪確定，台灣高等法院後來裁定補償金二八一二萬元，創下刑事補償非執行死刑者最高判賠紀錄。