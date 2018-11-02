韓轟綠：屁股毛沒長齊都要我道歉

2018-11-02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜的「禁止政治遊行」說法出現髮夾彎，他昨未承認失言，卻改口「不會禁止，會道德勸說」，不料又脫口說，參選以來「民進黨連屁股毛都還沒長齊的議員候選人，都要求我道歉」。

韓國瑜昨早赴高雄圓山飯店，參加高雄市新商業會活動，媒體詢問「禁止政治遊行，禁止意識形態請願」的說法，為何改變？

韓國瑜說，這是他長期觀察高雄市的思考，希望停止藍綠惡鬥、統獨立刻休兵，高雄的現況就是窮，需要經濟轉型，若有機會，他會拜託大家，「意識形態的政治遊行、請願，請到台北政治中心，高雄只要拚經濟。」

被質疑為何出現髮夾彎？韓國瑜未正面回應，只說高雄連路都不平、肚子都吃不飽，搞統獨的意識形態有何意義？

韓國瑜說，參選以來，民進黨大大小小、老的小的，連「屁股毛都還沒長齊」的議員候選人，都要求他道歉，或要他切腹自殺、一頭撞死、退出高雄市長選舉，他根本不懂為什麼？他請民進黨不要抓他語病，曲解他的話。

他表示，他提出「打造高雄，全台首富」的政見，竟然有民進黨立委及市議員候選人批評，他搞不懂怎會有人反對把高雄打造成全台首富？這不是腦袋壞了嗎？

韓國瑜說，只要目標正確，十年後高雄人口要達到「五百萬人」並非不可能，重新找回高雄的榮耀。

十年後500萬人口？ 陳：你相信嗎

不過，民進黨高雄市長候選人陳其邁接受廣播節目訪問說，高雄市目前人口二七七萬人，依韓的說法，等於一年要增加二十幾萬人，十年增加八十％，這已經破世界紀錄，台灣是已開發國家，人口成長趨於穩定，「怎麼增加？你相信他講的話？」