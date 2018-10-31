電視辯論》柯模擬應戰 將組柯黑特攻隊

2018-10-31

〔記者沈佩瑤、粘湘婉／台北報導〕今年台北市長選舉電視辯論由公視舉辦，各陣營昨派代表出席協商後達成共識，將於十一月十日下午一點，於內湖公視總部舉行五方電視辯論，這是台北市長柯文哲競選連任以來首度與其他候選人展開唇槍舌劍，柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒表示，將籌組「柯黑特攻隊」，模擬刁鑽、困難的題目跟柯進行模擬問答。

聚焦市政 不迴避特定議題

柯文哲團隊也補充，所有的政治議題皆衍生自政策，因此在攻防策略上，仍以「政策」為主，不迴避、也不會朝向特定議題，雖然將成立「柯黑特攻隊」，專門負責題庫，但盼聚焦市政，打出一場高格調的辯論賽。

柯文哲過去多次以「十一月八日請假後再專心處理」婉拒各方辯論邀約，此次辯論引發外界高度關注。柯昨並未安排公開行程，由競選總幹事小野代表率團赴公視與其他陣營協商辯論時間。

小野會前受訪強調，柯願意接受辯論，盼公視舉辦一場高格調的辯論，聚焦市政，「辯一個台北市的未來」、「談點文化、都市規劃、具體且可執行的東西」，讓市民了解後投票，而非一直在挖瘡疤；例如器官移植爭議，四年前就已講過，如今很多群眾都不想再看，常常是攻擊對手一頭熱。

公視表示，這次辯論會因候選人較多，以「申論、交互詰問、結論」三段式進行，捨去公民提問，將更多時間留給五位候選人交叉辯論，預計辯論會一百二十五分鐘結束；主持人為公視新聞部製作人陳信聰。

包括競選連任的無黨籍市長柯文哲、國民黨提名的丁守中、民進黨提名的姚文智、無黨籍李錫錕、無黨籍吳蕚洋五位候選人將全員到齊，這也是本屆九合一選舉首度有現任市長參與的電視辯論。