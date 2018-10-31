投票日候選人禁宣傳公投 中選會：同時適用選罷公投兩法

2018-10-31

〔記者林良昇／台北報導〕中選會前天指出，候選人無論贊成或反對特定公投，皆不可在投票日當天宣傳公投，國民黨台中市長候選人盧秀燕昨批評該條款是「盧秀燕條款」，政治凌駕法律，為了打擊她。中選會昨回應，選罷法的規範原即有政黨及任何人含候選人在內，不得在投票日當天從事競助選活動，公投法與選罷法一併適用。

盧秀燕批政治凌駕法律

中選會前天指出，今年公投議題涉及全國性立法原則或重大政策，候選人對各項公投議題無論持贊成或反對態度，皆屬其競選活動一部分。投票日當天，候選人無論其是否為特定公投提案領銜人，凡宣傳公投提案者，皆為選罷法所禁止。請候選人於投票日當天勿進行公投宣傳活動。

同時為「反空污」公投領銜人的盧秀燕昨在立法院受訪時表示，公投法並沒有規定在投票日當天，任何人包括提案領銜人不可以宣傳公投，中選會所做的規定已經凌駕法律，是「盧秀燕條款」，中選會已變成「助選會」，淪為政治打手。

中選會表示，選罷法的規範原即有政黨及任何人含候選人在內，不得在投票日當天從事競助選活動，公投法的修正是今年初施行，任何人也不能在禁制區範圍內從事任何宣傳；至於禁制區以外的部分，固然可以宣傳，但須與選罷法一併適用。

中選會表示，十一月廿四日既是選舉投票日，也是公投投票日，兩部法律均須適用。公職候選人在投票日當天不能從事競助選活動含公投宣傳；至於候選人以外的任何人，投票日當天於禁制區外可從事公投宣傳，但仍不能穿插候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關之影像、聲音及文字。