熬夜3天狂追劇 35歲罹老花眼

2018-10-17

一口氣看完70集 發現看近物模糊

〔記者陳建志／台中報導〕三十五歲的王姓粉領族，從小視力好、沒戴過近視眼鏡，今年九月時，除了上班要盯電腦螢幕，下班後還瘋狂追劇，一口氣熬夜三天看完七十集的宮鬥劇《延禧攻略》，突然發現眼睛看近物時模糊、吃力，趕緊到眼科檢查，才發現調節水晶體的「睫狀肌」收縮出現遲滯，年紀輕輕就確診罹患老花眼。

控制看遠近「睫狀肌」 收縮遲滯

王小姐從小視力一直維持在一．二，上班後因常看電腦，有時眼睛痠痛會自行點眼藥水，但上月追完劇之後，發現看近物很模糊，到眼科檢查，醫師發現她控制看遠近的「睫狀肌」收縮已出現遲滯。

烏日林新醫院眼科主任薛維禎表示，老花眼成因是眼睛內的水晶體，隨年紀增長變得渾濁僵硬，負責調節水晶體的「睫狀肌」無力，造成眼睛肌肉要花更大力氣調節對焦，容易出現眼部疲勞、失焦或眼窩脹痛、頭部疼痛等症狀。

短期眼睛過度疲勞 提前出現老花

薛維禎說，一般民眾約在四十歲會出現一百度的老花，隨著3C產品盛行，不少四十歲以下的民眾，因用眼過度提前出現老花，這名患者就是因短期內眼睛過度疲勞，出現老花眼。

用眼過度出現短暫視力模糊的患者，通常只要恢復正確用眼習慣，讓眼睛充分休息，就會慢慢恢復正常，但若是因年紀大、「睫狀肌」失去彈性，即使休息也無法恢復。薛維禎提醒民眾，應避免近距離、長時間看電腦、電視、手機，最好每看三十分鐘就休息十分鐘，並看看五、六公尺遠以外的東西，讓眼睛充分休息。