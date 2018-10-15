姚諷柯取代吳敦義 「天下第一白賊」

2018-10-15

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨再批市長柯文哲是liar（騙子），對於國民黨主席吳敦義自稱是高雄愛河脫胎換骨的推手，姚譏諷柯、吳是「最厲害liar之戰」，揶揄柯仍「技高一籌」，取代吳成「天下第一白賊」。

姚文智表示，今年首都選舉有兩個「中國派」，一是柯文哲的「兩岸一家親」，另一是國民黨參選人丁守中的「九二共識」，唯獨他是代表實現台灣本土路線、抱著台灣心的「台灣派」。他很有信心，因為中國派有兩個，台灣派只有一個。

批柯丁都是中國派

對於吳敦義稱自己於高雄市長任內整治愛河，愛河完成整治與民進黨無關。姚文智強調，大家都知道，愛河整頓是民進黨籍前高雄市長謝長廷任內完成，自己也是當時愛河改造小組召集人，「不曉得為何吳敦義還有自我催眠和想像？」

姚認為，唯一的解釋就是吳敦義想要與柯文哲比拚「誰是liar」，這是「最厲害liar之戰」，吳是說話誇大，也會流幾滴眼淚，但柯還是「技高一籌」，不但能睜眼說瞎話，還能哽咽流淚，國安會講稿就是絕佳印證，可說已取代吳成為「天下第一白賊」。

行政院秘書長卓榮泰昨也到姚文智內湖南港區後援會成立大會致詞，直批柯對大巨蛋案束手無策、說得到做不到，「我們不要這樣的市長」。前北市府觀光傳播局長簡余晏致詞時，也批柯是liar，不僅在大巨蛋案和遠雄密會，重大工程進度沒效率，甚至拿人民納稅錢謊稱還債五百廿億元。