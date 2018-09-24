五星共產寺 魏明谷：要拆到不留一磚一瓦

2018-09-24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣二水鄉「五星共產寺」確認是大違建，縣府先予以斷水斷電，並宣布在二十六日拆除，但許多民眾都質疑「到底是拆真、還是拆假的？」縣長魏明谷昨天強調，將會拆到「不留一磚一瓦」。

彰化縣二水鄉的百年古剎「碧雲禪寺」被縣府列為「歷史建築」，卻遭營建商魏明仁插上中國五星旗並播放中國國歌，被民眾譏為「五星共產寺」。

魏明谷昨出席「花壇鄉稻田彩繪季、三春老樹親子聯歡健行GO」活動。他受訪時強調，除了碧雲禪寺的古剎部分列為歷史建築，在古剎前方新建的大建物，全都是違章建築，其中包括面積二五○○平方公尺的程序違建，以及二八○○平方公尺的實質違建，在程序違建部分已過補件時程，因此不論是實質違建或是程序違建，統統都是違建。

「既然是違建，就會全部拆除！」魏明谷表示，這次拆除作業不會只是做做樣子，而是要全部拆除，「要拆到不留一磚一瓦」！

縣府人員上週執行斷水斷電，卻被魏明仁毆傷，各界都關注拆除違建能否順利進行；魏明谷指出，將要求警方全力保護公務人員，警方也會根據情蒐來增派警力，有決心拆除違建順利進行。

至於魏明仁的名字與縣長「魏明谷」只差一個字，兩人到底有沒有關係？ 魏明谷強調，魏明仁是南投人，他是彰化埔心人，兩人不是親戚，就只有「同姓」而已。

由於「五星共產寺」斷電後，仍以發電機來播放中國國歌，魏明谷強調，買發電機是個人的權益，但若是因播放中國國歌造成噪音，會請環保局來處理。