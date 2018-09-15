彰化縣長選戰 聲勢五五波》魏明谷 要破一任魔咒

2018-09-15

〔記者林良哲／彰化報導〕距離選舉投票日還有七十多天，競選連任的民進黨彰化縣長魏明谷，昨晚參加同黨花壇鄉長參選人陳振欽的造勢大會，期能鞏固綠營基本票源，並拓展中間選民。

彰化縣是六都之外唯一的百萬人口大縣，魏明谷在本屆縣長選舉，大贏國民黨對手林滄敏十萬多票，但經過近四年的執政，面對中央與地方執政之包袱，國民黨此次提名立委王惠美參選，一出馬果然聲勢不弱，令魏明谷陣營心生警惕。

年輕黨工助陣 大打綠能政績

魏明谷陣營隨即積極展開部署。首先，民進黨中央派出副秘書長徐佳青帶著多位年輕黨工前來彰化協助，並積極展開媒體宣傳活動，大打「綠能」政績；而新潮流「大老」利錦祥也坐鎮彰化進行整合，在人事上去蕪存菁，重建選舉辦公室。總統蔡英文更是多次南下，為魏明谷造勢。

此外，魏明谷也強化其所擅長的拜票及跑攤行程，利用上班前及下班後的時間，以「母雞帶小雞」的模式，帶著黨籍縣議員、鄉鎮長、代表等參選人到各地菜市場拜票，希望能藉由直接握手及親切的問候，帶給選民好印象，繼而成功連任。

在各方努力下，目前魏明谷選情已經回穩，但民進黨在彰化縣長選戰中，歷來都有「一任魔咒」，因此魏明谷在選情回穩後，是否能贏得選戰？還是要等待時間來證明。