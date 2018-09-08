決戰中台灣 蔡英文一週兩次加持林佳龍

2018-09-08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長選舉激烈，距離十一月底投票不到三個月，蔡英文總統昨日到台中市為智慧發展中心揭幕，此為蔡英文一週內第二次到台中市，足見她對台中市選情的重視，身體力行表達對市長林佳龍的支持。

力推台中 成為智慧機械之都

蔡英文昨到台中市參加「智慧製造試營運場域暨全球智慧機械發展中心」的揭幕式，她表示，台中成立「全球智慧機械發展中心」，將是帶動台灣智慧產業發展的重要里程碑，政府目標是打造台中成為國際級「智慧機械之都」，成為科技和產業的領頭羊。

蔡英文九月一日上午才到台中市林佳龍的競選總部籌備處，與林佳龍及其競選團隊進行便當會，強調中部選情是整個執政團隊最重要的；當天下午還在林佳龍陪同下，與地方支持者座談，同時表達「台中沒有林佳龍，中央在台中沒有辦法執政」。隔不到一週，昨天又到台中市，與林佳龍一同參加「智慧製造試營運場域暨全球智慧機械發展中心」的揭幕式，足見蔡總統對於台中市與林佳龍選情的高度重視。

蔡英文、林佳龍昨與已進駐中心的法國達梭系統、日本三菱電機、德國西門子、美國洛克威爾和台灣微軟公司等代表，共同見證揭牌典禮。蔡表示，全國智慧機械業產值去年已突破一．一兆元，成為台灣第三個兆元產業，也是全世界工具機第四大出口國。

讚林佳龍招商成績 全台第一

她強調，要達到國際級智慧機械之都目標，要落實三個重要策略，就是「鏈結在地」、「鏈結國際」、「鏈結未來」。鏈結在地是透過「智慧機械推動辦公室」及「智慧製造試營運場域」，將產、官、學、研四個領域跨界平台建立起來；「鏈結國際」就是去年招商超過九千億元，全台第一，更吸引國際的大廠進駐，連結了世界級技術；「鏈結未來」則是持續推動工業4.0，結合人工智慧，強化地方中央繼續合作。