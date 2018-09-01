九合一大選 20993人登記

2018-09-01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕九合一選舉參選人登記作業昨天截止，據中選會統計，全國共二萬○九九三人登記參選，將角逐一萬一○四七個名額。縣市長部分，則有九十三人登記爭逐二十二個百里侯之位，其中，廿五人登記參選六都市長。

93人選22縣市長 其中25人拚6都

年底九合一大選，不僅被視為蔡政府執政兩年多來的期中考試，也被藍綠陣營視為攻下二○二○總統大選的灘頭堡，國、民兩黨均力拚搶攻地方執政版圖。

中選會表示，今年九合一選舉參選登記人數，直轄市長廿五人、直轄市議員七五一人、縣市長六十八人、縣市議員一○一八人、直轄市山地原住民區長廿一人、直轄市山地原住民區民代表九十八人、鄉鎮市長五二九人、鄉鎮市民代表三四四三人、村里長一萬五○四○人。

台北市有五人參選，包含尋求連任的無黨籍台北市長柯文哲、民進黨參選人姚文智、國民黨參選人丁守中、台大教授李錫錕、產險公司經理吳蕚洋。

新北市長有蘇貞昌、侯友宜兩人登記，選戰呈現藍綠對決；桃園市長共五人登記，民進黨現任市長鄭文燦力拚泛藍分裂的陳學聖、楊麗環；台中市長有林佳龍、盧秀燕等三人登記。

此外，台南市長六人登記參選，形成民進黨參選人黃偉哲、國民黨參選人高思博、「虧機福來爹」林義豐、前台聯立委許忠信、前台南縣長蘇煥智、龍崎區里長陳永和六搶一局面；高雄市長四人登記，分別為陳其邁、韓國瑜、蘇盈貴、璩美鳳。

縣市長方面，澎湖縣高達七人參選，為全國之最；新竹市、金門縣各有六人；台東、宜蘭、彰化各有五人登記；新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣市、連江縣等六縣市，有四人角逐；屏東、花蓮兩縣各三人登記；基隆市、南投縣則為藍綠捉對廝殺。

根據選舉公告，中選會將在十月十六日審定候選人名單，十九日抽籤決定號次，十一月八日公告直轄市長候選人名單，十一月廿四日正式投開票。