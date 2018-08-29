日本國際協力銀行總裁︰ 民主國家應合作制衡中國野心

2018-08-29

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕《華爾街日報》報導，日本對外實施政府開發援助的政策性銀行—國際協力銀行（JBIC）總裁前田匡史表示，「中國製造二○二五」產業發展戰略對民主國家來說「非常危險」，因為極權國家可忽視公民隱私，藉以在人工智慧（AI）等新科技方面取得優勢；他呼籲歐、美、日等民主國家應制訂數據使用的共同規則，以制衡中國在這方面的產業發展野心。

無視隱私權 在AI等新科技取得優勢

前田匡史表示，如中國般更傾向極權主義的政權表現會優於民主國家，因為民主國家蒐集大數據時遇到隱私問題，中國卻沒有這種顧慮。他擔憂，「中國製造二○二五」將讓中國公司在AI和其他依賴大量數據（例如數十億網路聊天數據等）處理的新技術領域占上風。

前田匡史說：「我認為這非常危險，民主國家包括美國、歐洲和日本等，需要制定數據使用共同規則來制衡中國。」日媒報導，繼美國和澳洲之後，日本也擬禁止中國通訊設備商華為和中興參加5G設備的競標，主要基於國安因素，懷疑北京可能藉此非法收集日本用戶通話內容。

中國政府正在打造利用大數據、臉部識別等技術建構的全球最精密安全系統；中國「網絡安全法」禁止外企把在中國蒐集到的資訊數據轉移到境外，變相要求外企在中國境內設置伺服器。英國廣播公司（BBC）記者沙磊（John Sudworth）去年底獲准在貴陽市測試「天網」人臉識別系統，沙磊臉部被掃描登錄為嫌疑犯後，才「潛逃」七分鐘就被公安攔獲。

美國和日本在WTO（世貿組織）四月會議期間已提出數據貿易新規方案，啟動討論；美國並透過對中國的「三○一」制裁關稅措施，打擊旨在推動中國科技業發展的「中國製造二○二五」計畫。