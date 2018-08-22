2018-08-22

記者鄒景雯／特稿

中國昨天與我在中美洲的友邦薩爾瓦多建交，很稀奇嗎？一點也不，八月十三日（中國的「偷襲」一文），我們即作出了預測。在時間點上，北京這次的表意很清楚，它們以為在蔡總統回國上班的第一天奪我邦交國，可以殺得台灣措手不及，一挫美國給予元首過境禮遇的氣燄，問題是，在緊密連結的地球村裡，鮮有單一事件可以完全獨立存在，一個斷交，事實上其效應正呈顯了多種表現。可以確定：中國是損人害己。

中國在薩國的部署，可謂處心積慮。早在二○一六年起，中共中聯部即與執政的馬蒂黨展開接觸，中國企業也開始與薩國經濟部、出口暨投資提升局等洽談：二○一七年投入三十多億美元建La Union港自由貿易區，桑契斯總統並曾接見該企業董事長。川普就任總統後，放棄對非法移民的就地合法政策，使高度依賴美國僑匯的薩國蒙受可觀損失，去年有好幾個月，部分政府機關甚至積欠薪資，中國金援就此趁虛而入。

甚至說得更直白一點，從二○一六年五月以來的聖多美普林西比、巴拿馬、布吉納法索、多明尼加，到今天的薩爾瓦多，中國基本上是按表操課，當然可以預期，未來繼續還會有其他邦交國與我們斷交，國人有必要把這種情況視為是「新常態」。

中國耗費精神與巨資這麼做，無非企圖向台灣政府與人民「證明」：中國「擁有」台灣。台灣的尊嚴必須要由中國賦予，如果不接受中國的條件，尊嚴可以被取消；但話說回來，台灣若接受了中國的條件，台灣同樣沒有、甚至更沒有尊嚴。讓人欣慰的是，絕大多數台灣民眾的認知是相同的。上週陸委會所公布的民調，八成以上受訪者無法接受中國打壓我國際空間的行為，近七成民眾不認同中國堅持「兩岸同屬一個中國」做為兩岸互動與我國際參與的前提，且有近七成民眾贊成政府持續爭取國際社會支持台灣參與的權利。

不僅事實表示，中國愈來硬的，台灣的國族凝聚就愈強；這樣的民意基礎，進而更影響了台灣的政治板塊。例如，藍軍主張接受九二共識來換取兩岸關係，就在意見市場上受到了直接衝擊。講得再實際一點，中華人民共和國拔掉了「中華民國」的外交承認，現在已經逐步降到十七國，這讓「中華民國派」感受像在「凌遲」，但卻讓「台派」感覺像是「解脫」；更不要談薩國這次向我們要了多少天文數字，務實的人恐怕要一致暗爽：中國請笑納。

即使是被中國「臨幸」的國家，也不是傻瓜，除了馬哈地一再公開打臉北京，大家耳熟能詳，薩國內部對於這次的建交，同樣砲聲隆隆，不但國會議長高聲質疑，私有企業協會顧問更一語中的警告：經濟特區計畫可能喪失國家權益，必須考慮地緣政治及意識形態，不能讓薩國成為中國的殖民地。

中國這種承認被擁有、否則無尊嚴的模式，在對付中國人民時何嘗不也是？一個教育、醫療保健、社會福利安全網尚待迫切建立的國家，其國民看到的卻盡是習政權花大把鈔票援助巴基斯坦、斯里蘭卡，在南亞、南美洲和非洲興建橋樑、體育館、通俄羅斯鐵路及在南海填海造陸，他們有尊嚴嗎？幾個人信服此等作為？這樣的終身統治又豈能穩固？

逐一點算下來，不正是：中國想要損人，卻都在害自己？