香港民族黨促川普 踢中港出世貿

2018-08-21

〔編譯羅綺／綜合報導〕主張香港獨立的香港民族黨召集人陳浩天，十八日向美國總統川普發出公開信，指出香港自由迅速惡化，該黨促請川普審視「美國─香港政策法」（United States–Hong Kong Policy Act），要求美國撤銷香港和中國的世界貿易組織（WTO）成員身分。此舉惹惱香港政府及親北京勢力，中國媒體甚至怒批陳「洋奴心態」。

公開信表示，樂見川普對中國加徵關稅，因為中國多年來濫用對美貿易，加徵關稅將有利於美國及其他文明地區。信中也批評中國濫用其他國際組織的權力，例如東亞運動會聯合理事會日前取消台灣主辦二○一九年東亞青年運動會的資格。民族黨指出，香港政府是順從中央政府的傀儡，沒有在世貿組織行使做為成員的權利，只為中國在世貿提供多一個席位及投票權，實屬無理及不公平。

「美國─香港政策法」又稱「香港關係法」，是六四天安門事件後港人對於香港前途感到憂慮及恐懼，進而要求美國將香港區別於中國對待；該法一九九二年於美國國會通過，成為美國政府重新釐定對港政策的法案。根據「香港關係法」，美國政府將香港視為在政治、經濟、貿易政策方面與中國完全不同的地區，並於對外政策上將香港特區政府與中華人民共和國政府區別對待。

中媒批陳浩天洋奴心態

陳浩天將信件上傳至民族黨「臉書」粉絲專頁及「推特」，引發港府、親北京陣營和中國媒體強烈譴責。香港行政會議召集人陳智思指責陳浩天的行為「愚蠢」；中國媒體則批陳為「洋奴心態」，聲討其崇洋媚外言論及「港獨」思想。香港商務及經濟發展局也回應，「香港以基本法賦予的獨特地位，成為國際經濟、貿易、財經中心，成績有目共睹，亦得來不易。若任何人士或團體，倡議任何舉措目的是損害香港經貿、財經以至整體利益，都應該受到譴責」。