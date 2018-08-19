物價漲開銷增 家庭儲蓄率近6年最低

2018-08-19

記者鄭琪芳／專題報導

國內薪資成長相對緩慢，但物價上漲使得開銷增加，導致家庭儲蓄率下滑。行政院主計總處調查，自一九九○年代以來，家庭儲蓄率由三十％高峰一路下滑，過去十年約在二十％上下；二○一七年國內家庭平均每戶儲蓄僅二十．七三萬元，儲蓄率二十．三四％，不僅是近六年最低，且是近四十年次低、僅高於二○一一年的十九．七一％。

根據主計總處資料，去年平均每戶可支配所得一○一．八九萬元，較前年增加二．六％，平均每戶消費支出八十一．一七萬元，增加四．四九％。由於消費支出增幅大於可支配所得增幅，平均每戶儲蓄及儲蓄率均下滑，平均每戶儲蓄二十．七三萬元、減少九○三三元；儲蓄率二十．三四％、下降一．四四個百分點。

不過，一九九○年代初期，我國家庭儲蓄率一度超過三十％，一九九三年更達三十．七四％的史上新高；但過去二十多年家庭儲蓄率呈現下滑趨勢，二○一一年下降至十九．七一％，創近三十五年新低。主計總處官員表示，主要是消費支出成長較快，所得收入成長趨緩。

若就消費支出內容觀察，二○一七年以住宅服務、水電瓦斯及其他燃料占二十三．九％最高，食品飲料及菸草占十五．六％次之；而隨著國人平均壽命延長、衛生保健觀念增強，醫療保健占十五．二五％居第三，運輸交通及通訊占十二．八七％、餐廳及旅館占十二％緊追在後。整體而言，食品飲料及菸草占比呈下滑趨勢，醫療保健、餐館占比上升，顯示民眾生活品質逐漸提升。