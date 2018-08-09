中國日趨霸道 薛瑞福：美有信心贏得區域競賽

2018-08-09

依台灣關係法 美軍醫療船本來就可訪台

〔駐美特派員曹郁芬／華府七日報導〕針對美國國會上週通過的二○一九財年國防授權法案，美國國防部亞太助理部長薛瑞福今天指出，關於美國醫療船可能訪台或高層交流等條文，美國政府已經可以在現行的台灣關係法下進行，所以國防部需要檢視國防授權法的條文是否加入新元素，或者只是支持現有政策。

談到印太戰略，薛瑞福說，要衡量川普政府的印太戰略是否成功，要看多少夥伴會加入美國，他相信中國剛開始或許抗拒，但最終也會接受自由與開放的印太地區的概念。他有信心美國在東南亞的戰略是成功的，長期來看會贏得區域的競賽。

印太戰略自由開放概念 台灣是貢獻者

薛瑞福今天在智庫「美國企業研究所」針對川普政府的東南亞政策發表演說。被詢問國防部將如何執行國防授權法裡有關台灣的條文時，他回答：「國防部還在檢視中。」國防部當然認知到其中「國會意見」是國會對台灣的強力支持。對於未來國防部可能的做法，薛瑞福說，目前無法公佈任何新計劃，但認知到國防部強烈的興趣與支持。

薛瑞福表示，台灣是印太戰略自由開放概念的貢獻者，包括台灣內部的民主、良好的治理、尊重人權與宗教自由，台灣在區域內以獨特的方式守住這些價值。台灣有參與人道救援與救災的豐富經驗，通常是通過非政府組織，讓美國也有機會在非官方管道上腦力激盪，尋求和台灣合作推廣這些價值。

曾經在小布希時代擔任國務院亞太副助卿的薛瑞福，被問到這次重返政府感受到的最大不同時回答，中國變化很大，變得更強大、更有能力、更堅決，在能力與行為上皆是如此。但是，美國的一些盟邦和朋友也變得更有能力，更願意在區域內扮演積極角色，日本、澳洲和紐西蘭都是如此，堅持國際規範和法治的價值普遍受到支持，他們也了解到自己必須負起責任。

繼續南海航行自由 並有更多國家現身

薛瑞福表示，中國在南海軍事化是個問題，違反了中國國家主席習近平在白宮對歐巴馬總統所做的承諾。這跟非法的主權聲索與擴張有關，破壞了以法治為基礎的規範，大家看到的不只是軍事化，還有更多的騷擾行為，對軍艦通過的特定要求。

他說，美國初步的作為是不再邀請中國參加環太平洋軍演。美國的航行自由絕對會繼續，大家也會見到更多國家在這個區域現身，挑戰十二浬的宣示，因為中國根據九段線宣稱擁有整個南海。美國對南海地區的衛星圖掌握充足，未來要做的是公開更多資訊，讓外界更關注這個區域。

他表示，美國常聽到東南亞國家不願在美中之間做選擇，但在中國日益嚴重的國家經濟掠奪下，中國更堅決的南海軍事作為，這個選擇不是哪一個陣營，而是兩種截然不同的願景：是夥伴與獨霸的選擇；是獨立與倚賴；是完全的主權或脅迫；是國際法與規範或片面的聲索與控制。