核談判登場！美特使魏科夫劃紅線：伊朗核能力不能武器化

美國中東特使魏科夫和伊朗外交部長阿拉奇，12日在阿曼就伊朗「核協議」展開談判。（法新社）

2025/04/12 19:10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國和伊朗12日在阿曼就伊朗核計畫展開談判，美國中東特使魏科夫透露，美方的「紅線」是伊朗不能將核子能力武器化，川普也威脅如談判失敗，不排除對伊朗採取軍事行動。德黑蘭則強調不尋求擁有核武，並已備妥「重要且可行」的擬議，會評估美方的意圖和決心。

美伊核談判為川普首次執政期間，退出「伊朗核協議」以來，兩國之間最高層級會談。

請繼續往下閱讀...

川普的中東特使魏科夫和伊朗外交部長阿拉奇，將各自率領代表團赴阿曼首都馬斯喀特進行談判，但目前尚不清楚會談的形式，例如兩人是否面對面談判。川普先前稱雙方將「直接」談判，但德黑蘭堅稱是「間接」談判，可能由阿曼外長布沙迪擔任中間人，在分處兩個房間的美伊團隊之間傳遞訊息。

白宮國家安全顧問瓦爾茲表示，美方的立場首先是要求伊朗「全面放棄」核子計畫，這包括濃縮鈾、武器化和戰略飛彈計畫等，但在會談開始前數小時，川普在「空軍一號」上似乎為談判擴大空間，「我希望伊朗成為一個美好、偉大、幸福的國家，但他們不能擁有核武」。魏科夫進一步解釋，美方可能尋找其他方式在兩國之間達成妥協，「我們的紅線是，你們（伊朗）的核能力不能被武器化」。不過，川普也威脅，若雙方不能達成新協議，美國將採取軍事行動。

伊朗最高領袖哈米尼的顧問夏卡尼表示，德黑蘭「並不是在攝影機面前舉行會談作秀，而是尋求達成一項真正且公平的協議，一些重要且可行的擬議已備妥」。他還補充，若華府表現出善意，前進的道路將會「順利」。伊朗總統裴澤斯基安會談前也再次承諾，德黑蘭不尋求擁有核彈，若兩國能達成協議，德黑蘭可能會對美國直接投資伊朗抱持開放態度。據了解，在2015年的協議中，伊朗雖有意採購美製飛機，但實際上禁止美國企業進入伊朗投資。

《美聯社》指出，德黑蘭目前面臨重重挑戰。首先，伊朗在加薩和黎巴嫩的代理人，包括巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」和黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」，其軍事能力已被以色列軍隊大大削弱，而葉門叛軍組織「青年運動」也在美軍擴大空襲下衰弱。以國去年10月還對伊朗發動攻勢，破壞其核計畫和彈道飛彈計畫相關設施。德黑蘭在中東最親密的盟友、敘利亞總統阿塞德，也在去年12月下台流亡俄羅斯。更重要的是，伊朗本身經濟在國際制裁下奄奄一息，現在伊朗人都緊盯阿曼談判，希望有助於本國經濟。

不過，美國能否提出足夠的誘因，促使伊朗讓步並滿足川普的要求，仍有待觀察。川普要求新的核協議必須比前美國總統歐巴馬任內達成的協議，更能確保德黑蘭不會發展核武。根據美伊及世界大國在2015年達成的協議，伊朗只能維持少量濃縮鈾庫存，且鈾濃縮率為3.67%，但現在的德黑蘭已有足夠的材料來製造多枚核武，甚至開始加速鈾濃縮提煉，使其純度達到60%，據稱已擁有近274.8公斤，接近武器級水準的90%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法