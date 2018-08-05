女版「神鬼交鋒」// 單親媽偽造清大學歷 爽當副理

2018-08-05

〔記者王駿杰／新竹報導〕女版「神鬼交鋒」！私立大學畢業的四十三歲黃姓單親媽媽，一直找不到好工作，竟在十年內分別網購或自製國立清華大學的假畢業證書，兩度向竹科的科技公司求職，均獲錄取薪水五萬元起跳的業務副理職務，第二次做了九個多月才被發覺；清大校方認為黃女已造成校譽受損，提出偽造文書告訴。

獨力撫養女兒 想找份好工作

警方調查，黃女供稱謀職時的私立大學學歷，讓她應徵時不易謀得希望的職務，她是單親媽媽，獨力撫養女兒，為了謀得理想工作才想到偽造學歷。

黃女首次是在二○○八年八月前往竹科一家半導體科技公司應徵事業部副理，謊稱自己清大畢業獲錄取，公司人事部門催繳畢業證書，她上網用十五萬元購得清大學士學位假證書，騙過公司，後來公司向清大查證才事跡敗露，工作了一個月後離職。

兩度求職獲錄取 月薪逾5萬

二○一七年七月，黃女重施故技，上網搜尋清大畢業證書樣本，自行修改文字重新套印，這次「自製」出清大理學院碩士證書，前往另一家光電科技公司應徵，也獲錄取擔任業務副理；直到今年四月，公司發現她的工作能力似與學歷不符起疑，向清大查證發現學歷造假。

公司報警後，黃女隨即離職，清大校方也提告，警方最近將全案函送法辦。黃女挨告後認罪，表示為撫養女兒，又找不到好工作才行騙，如今很後悔，希望能給她改過自新的機會。

工作能力不符 公司查證發現

一名竹科上市櫃公司高階主管透露，黃女到竹科的科技公司應徵非主管職，清大學歷的月薪約五萬元起跳，年薪則約有八十到一百萬元。

女性謀職上演「神鬼交鋒」劇情較罕見，過去國內的類似案例，被告多為男性；女性前例則有一名徐姓女子，去年從網路上買來假的倫敦政經學院畢業證書，應徵錄取一家美商公司的人力資源主管，年薪二五二萬元，上班一個月後因頻出狀況，才被公司查出學歷造假。