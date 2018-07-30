實踐阿甘精神 叛逆少年當上校長

2018-07-30

大學聯考落榜 第四次才錄取

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣七賢國小準校長劉建成，曾因大學聯考連續落榜，負氣離家。九二一大地震時，母親即時的溫情喊話，點燃他的鬥魂、重新出發，挑戰第四次聯考，終於以第一名公費生考進國立花蓮師院，八月一日更將成為小學校長。用「阿甘精神」翻轉人生的他，鼓勵孩子堅定築夢。

三十九歲的劉建成是宜蘭市菜販之子，一九九七年宜蘭高中畢業，未料參加大學聯考失利，隔年重考又名落孫山，年輕氣盛的他離家出走，一邊打工一邊自修，但一九九九年三度落榜。當年大學錄取率七十％，但他三次聯考成績都未達選填志願門檻，求學之路連跌三跤，人生道路上徬徨不已。

母親即時溫情喊話 點燃鬥魂

未久發生九二一地震，在外獨居的劉建成半夜驚醒後躲進桌下避難，母親第一時間去電關心，承諾支付補習費用，鼓勵他不要放棄讀大學機會。母愛重燃他的大學夢，他也明白自己不孤單。

劉建成年少時期放蕩不羈，一度是街坊鄰居眼中的壞小孩，為感謝父母親沒有放棄他，決定洗心革面。由於適逢兵源過剩，他申請緩徵，到補習班認真Ｋ書，二○○○年終於考進花師體育教育系。

訓練意志力 兩度參加超馬賽

劉建成為訓練意志力，兩度參加花師的二十四小時超級馬拉松賽；大三那年，同學都報名團體接力賽，每人跑一小時，全校只有他挑戰個人賽，一人連跑二十四小時。

劉建成跑了四○七圈、一百六十三公里，跑完後體力透支、橫紋肌溶解，住院一星期。擔任工作人員的學妹到病榻旁照顧，雙方進而相戀，最終抱得美人歸，成了意外「收穫」。

服完兵役後，劉建成返鄉任教，在七賢國小服務十二年，最近通過遴選，獲選七賢新任校長，即將在八月走馬上任。

劉建成說，他會堅守因材施教教育理念，協助孩子們發掘自我長處，培養追夢的勇氣，「不管目標再遠，過程多艱辛，只要走在正確道路上，努力去做就有機會」。