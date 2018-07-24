蘇貞昌到新竹合體 》 會做事連線 有了「貞堅定方向」

2018-07-24

〔記者洪美秀／竹市報導〕前行政院長、新北市長參選人蘇貞昌輔選全台走透透，昨天來到新竹市「新竹300博覽會」，與新竹市長林智堅、新竹縣長參選人鄭朝方和苗栗縣長參選人徐定禎組「會做事」連線的「貞堅定方向」，蘇貞昌為參選人別上「會做事」徽章，強調選對的人就能改變城市，「政績是選擇候選人的唯一標準」。

蘇：政績是選擇候選人的唯一標準

蘇貞昌近日已第二次來新竹市，昨天在林智堅帶領下，與鄭朝方、徐定禎參訪「新竹300博覽會」，參訪展區竹市大車站、微笑水岸等重大建設模型。

今年新竹300博覽會與「春池玻璃」合作推出紀念玻璃組，蘇貞昌等人也體驗製作紀念玻璃杯，將「會做事」徽章拓印在玻璃杯上；蘇貞昌也為參選人別上「會做事」徽章，展現竹竹苗民進黨團結氣勢，期許區域連線打出漂亮選戰。

蘇貞昌說，「選對了人會做事，就可以改變一座城市」，林智堅用不到四年時間改變新竹市，政績眾人誇讚，就是最好明證，讓市民覺得選對了人。

民進黨立院黨團總召柯建銘說，蘇貞昌是當年林智堅擔任市長後第一個拜訪的長輩，此次在蘇貞昌牽成下，與竹竹苗組成會做事連線，蘇貞昌是民進黨輔選的重中之重，未來民進黨全台輔選串聯也會倚靠蘇貞昌，更相信蘇貞昌在新北市能打贏選戰。

林智堅說，柯建銘是他政治工作上的導師，蘇貞昌則是他市政工作上的前輩，他剛上任就到新北市向蘇請益，這次四位參選人組成「會做事連線」，一起推動更好的公共建設，給新北和竹竹苗區域更好的生活環境。林智堅表示，竹市過去是桃竹竹苗核心城市，也是以前州廳管轄範圍，未來整個區域包括環境、交通、文化都要攜手解決，共創竹竹苗共同生活圈。

鄭朝方則說，看見新竹市的改變，新竹縣民都很羨慕，三百年來新竹縣、市其實是一體的，未來，新竹縣有很多要跟新竹市一起來合作，讓大新竹更繁榮。

徐定禎指出，身為新竹高中的畢業校友，對新竹市的改變感到與有榮焉，他恭喜新竹市民三年多前選擇林智堅擔任市長，期盼未來苗栗縣也能改變。