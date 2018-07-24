強棒三加一 竹縣戰況升級

2018-07-24

記者黃美珠／特稿

國民黨立委林為洲終於鬆口要選新竹縣長，使得年底的新竹縣百里侯之爭將是分裂的兩藍，對上綠色和金黃色，四強並立。

林為洲為何非戰不可？因為沒有明天！他說這次縣長選舉國民黨不要他，下屆立委他依舊沒有機會。自認為民調領先者，自然嚥不下這口氣，若不參選怎麼跟支持者交代？

國民黨提名的楊文科是現任副縣長，是專業的公務員，認真、衝勁十足、勇於承擔是很多人跟他接觸後，在他和善、忠厚外貌下發現的新印象。因是選舉素人，他用更多的體力勤跑基層，展現人生七十才開始的不同活力。

跟其他國民黨人相比，楊文科對林為洲態度友善得多，不以黨資源在握而顧盼自雄，拜提名爭議之賜，大大提高了他的知名度。只是在他的背後，很多人仍看到縣長邱鏡淳的身影，欠缺輔選團隊是他眼下最頭痛的，直接考驗著他是否能母雞帶小雞，幫國民黨在新竹縣打贏選戰。

民進黨參選人鄭朝方先天就有竹東鄭家班和執政黨徵召的優勢，輔以年輕、外型和學經歷俱佳，確實給長期浸泡在藍綠、派系惡鬥的新竹縣民一絲清新氣息和希望。

但他是前縣長鄭永金之子，政二代身分有卸不掉的家族包袱，他個人想要帶領大家走出政治的新方向，鄉親也在期待他端出真正的牛肉。但從上週六小英總統首發輔選後的全縣氣氛及其民調數字來看，鄭朝方後續衝刺仍有再加油的空間。

民國黨參選人徐欣瑩論學識、形象，跟林為洲、鄭朝方都不相上下，再深入盤點從政經驗、人和、組織戰力及所謂的空氣票支持度上，她又展現了更全方位的戰鬥能量，加上柯Ｐ白色力量外溢，外界對她的實力也不敢小覷。

新竹縣年底的四人戰爭，將是熱鬧可期。