司法話題》不利被告不能非常上訴？ 檢察總長江惠民：該提就提

2018-07-23

〔記者吳政峰／台北報導〕非常上訴是檢察總長的專有權力，可用以平反已定讞的冤、錯、假案，但最高法院刑事庭在2008年間卻決議，只能在對被告「有利」的情形下提起非常上訴，就此為總長權力加上了「緊箍咒」，檢察總長江惠民指出，檢方不能漠視這種「越俎代庖」決議，必須走出自己的路，未來非常上訴將「該提就提」。

鼓勵檢發現判決有誤就呈報

江惠民指出，不能因最高法院決議而自我設限，未來將鼓勵檢察官在發現確定判決有誤時向上呈報，由他提起非常上訴，最高法院若自認決議沒問題，就應透過立法明文化，而非用一個決議來規定總長不能替哪些案件提非常上訴。

不能因最高院決議自我設限

江惠民強調，現在並不適宜繼續沿用最高法院10年前的決議，既然未來將有大法庭制度，此議題或可交由大法庭來審理，期待能獲得一個具法源依據的結果。

最高法院當年決議認為，非常上訴是判決違背法令時的救濟程序，檢察總長「得」提起而非「應」提起，若原判決「有利」於被告，檢察總長就沒必要提起對被告「不利」的非常上訴，如果檢察總長堅持要提，最高法院可不准許。

此決議引發法界不少討論，正方認為，既然「刑事訴訟法」規定非常上訴「不得諭知重於原確定判決之刑」，檢察總長確實不必在原判決有利被告情況下提起非常上訴；反方則認為，非常上訴還具有糾錯及統一法律適用的目的，最高法院受理後雖不能改判較重刑期，但卻可以讓原審法官知道哪邊「判錯了」，進而避免日後類似冤案發生。

據悉，時任檢察總長陳聰明當年一看到決議，立刻發函與最高法院溝通，下一任總長黃世銘也曾發函表明立場，但兩次都被最高法院「已讀不回」。

監察委員王美玉、仉桂美，過去都曾批評該決議讓司法救濟管道更狹窄，使非常上訴的糾錯功能形同具文；一名最高檢檢察官更直言，非常上訴除涉及被告權益，也有維持國家刑罰正確性的意義，若法官判錯不用被糾正，「我們如何期待民眾能相信司法？」

最高法院指出，最高法院2008年刑事庭會議的決議，並未限制檢察總長提起非常上訴的權力，但總長提起非常上訴後，要如何判決，則屬最高法院的職權， 基於審、檢分立原則， 院、檢應相互尊重。