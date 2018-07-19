馬赴國民黨報告三中案 法界：隔空放話 企圖脫罪

2018-07-19

〔記者楊國文、溫于德／台北報導〕台北地檢署以證交法的特別背信等罪起訴曾任國民黨主席的前總統馬英九，國民黨中常會昨邀馬報告三中案，被指馬擬藉此由中常會背書，引起訾議。法界認為，馬欲以中常會背書形塑未損及國民黨利益，或「隔空」放話，為官司脫罪，但國民黨並未幫馬背書，反觀馬的如意算盤應是「以政治干預司法審判」的意圖明顯。

要張哲琛、汪海清改變證詞

律師周武榮指出，馬英九是想利用結構壓力脫罪，因為馬深知同案被告張哲琛、汪海清等人尚在國民黨結構內，均有盤根錯節的關係，因此透過中常會放話、「隔空」要求兩人改變證詞，以利脫罪。

周武榮分析馬英九訴訟策略，認為馬的如意算盤應是在法院審理、進行交互詰問時，促兩人換一套說法，好打臉北檢以兩人錄音帶或證詞起訴馬，並「自行曲解」錄音帶內容，達到無罪效果，「這不失為一個很好的方法」。

律師黃帝穎指出，檢方認定國民黨是三中案的被害人，馬昨到中常會報告三中案，若國民黨幫馬英九做具法律意義上的決議或聲明，將來訴訟上才有幫助，但顯然沒有，似乎在做法律上的切割。黃帝穎認為，馬這場中常會之行的最大意義，應該是意圖以政治干預司法審判。

律師張立業指出，應可從兩個面向觀察，北檢起訴馬英九涉特別背信等罪，乃認定馬有致生損害於國民黨，法律層面上，馬昨向中常會說明三中案，可視為一個「打樁」的動作，馬欲透過向中常會說明，在三中案交易未損害國民黨利益，對馬而言是一個有利的進展；實務上，將來在法庭攻防時，馬的律師很可能會傳訊國民黨主席吳敦義，或國民黨代表人，若證詞指稱客觀上未造成國民黨的損害，將有助於馬的官司。

張立業表示，從政治上的角度，馬英九多次重申特偵組早已認定三中案交易沒有賤賣問題，將北檢起訴他導向是政治事件，因此有必要向中常會說明，「對馬而言是有利無害」。