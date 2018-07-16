法4：2勝克 笑擁世足金盃

2018-07-16

〔記者卓佳萍／綜合報導〕俄羅斯世界盃冠軍出爐！高盧雄雞於莫斯科補過十四日的「巴士底日」國慶日，向全球放聲啼叫，歡慶相隔二十年的奪冠喜悅。

今天凌晨冠軍賽法國、克羅埃西亞兩隊展開華麗進攻、幾乎沒冷場，克羅埃西亞受烏龍球和手球之累，早早陷入落後，急於搶攻又給法國隊快速反擊機會，法國終場以四比二，笑傲莫斯科，隊史第二度高舉大力神盃。

「法克大戰」克羅埃西亞攻勢積極，開賽掌握較多機會，不過法國隊球運較佳，第十八分鐘開自由球碰到克羅埃西亞前鋒曼佐基奇頭頂，旋進球網，無奈貢獻冠軍賽史上第一個烏龍球，但克國很快反擊，有傷在身的佩里希奇第二十八分鐘左腳射門，扳平戰局。

不過第三十八分鐘克國又因要命手球，送給法國十二碼罰球，葛里茲曼冷靜操刀破網。下半場法國把握克國搶攻後防空虛，波格巴第五十九分鐘在亂軍中踢進一球，擴大領先，接著姆巴佩禁區外起腳再下一城，克國只靠法國隊門將尤里斯離譜失誤，曼佐基奇掃進一球。

法國隊總教練德尚是一九九八年奪冠成員，二十年後，他成為冠軍教頭，榮膺以球員、教練身分稱霸世界盃的史上第三人。

俄羅斯世界盃落幕，留下不少紀錄，首度引進影像助理裁判ＶＡＲ，締造單屆最多十二碼罰球二十九個，十二個烏龍球也是史上之最。可能因ＶＡＲ輔助判決，球員場上衝突較少，僅累積四張紅牌，成為近四十年來最平和的世界盃。

本屆冠軍可獲三千八百萬美元（約十一．七億台幣）、亞軍則有兩千八百萬美元（約八．六億台幣），創下世界盃史上最高額獎金。隨著冠軍戰後俄羅斯世界盃落幕，下一屆二○二二年將移師卡達，寫下中東國家第一次，考量沙漠夏季高溫，賽期安排在十一月下旬開踢，將成為首次北半球「冬季」世界盃。