若停擺一天…竹科損失40億 加班費增1.2億

2018-07-12

〔記者卓怡君、羅倩宜、高嘉和／綜合報導〕一日颱風假，北北基不同調，工業總會某常務理事私下抱怨，很多住在新北市的員工，居住地放假、上班地卻沒放假，「到底要不要給薪，造成企業兩難」；而閃過風雨卻放颱風假的新竹，光是竹科業者就要多支出逾一．二億元加班費。

昨日台中市以北、除北市及基隆外，各縣市都放颱風假，新竹科學園區也在內。若以去年竹科年營收約一兆元出頭、扣除例假日後，工作天數約二五○天，一日颱風假假如產線停擺，竹科日損四十億元營收。

竹科管理局表示，半導體、光電及網通廠商多採輪班生產，就算颱風天也不能說停就停，竹科廠商為鼓勵員工正常上班，按勞基法規定給予加班費，以竹科就業人口約十五萬人採半數推算，恐多支出逾一．二億元加班費。

晶圓代工大廠台積電、聯電昨生產線都正常運作。聯電財務長劉啟東表示，因產線全年無休，新竹昨雖有颱風假，但員工全數正常上班，公司再依勞基法支付加班費，支出費用成本得要再計算。

竹科工程師說，因機台及生產線不能停，工廠廿四小時運轉，產線作業員和輪班工程師颱風天都得上班，但公司會發兩倍日薪，甚至提供交通工具或津貼，在上下班安全無虞下，很多人樂於加班賺錢。

工程師樂得加班賺雙薪

全國工業總會指出，瑪莉亞颱風新北市放假、台北市卻沒放，使得總部在台北的企業很為難；以工總本身為例，辦公室在台北市、沒有放假，但不少員工住在新北，這些新北員工昨天有的自主來上班、有的在家休息。

工總從寬認定，新北市員工一律不扣薪，但這也會產生問題，因新北員工一半來、一半沒來，來的那一半也會想回去休息，「一個早上為了處理出勤問題，亂成一團」；相形之下，同樣是無風無雨，居住地在基隆的員工，就要繼續上班。

工總坦言，北北基不同調，讓雇主平白背負道德責任，「給薪才是幸福企業，不給薪就被指責沒良心」，站在雇主的角度，還是希望以後大台北生活圈的縣市能夠協調好。

商總理事長賴正鎰直言，台北、新北、基隆都無風無雨，「可見柯Ｐ的決定有guts，我們要支持並鼓勵；相形之下，新北就有點討好民眾，造成企業經營上的困擾。」他舉例，大多數的證券公司都在台北，昨天股市開盤，住在新北的員工不可能不去上班，這對企業和員工都是為難。