軍艦穿台海》鞏固印太戰略 美接連出手

2018-07-08

記者蘇永耀／特稿

美國軍艦通過台灣海峽，對周邊國家發出多重訊號。首先，這是反制中國頻繁對台灣的軍事施壓，而且在美艦駛離後由台灣國防部正式公布，也藉此說明台美在戰略合作的高度默契。

中國近年對外的軍事擴充行為，已讓美國及亞太周邊國家警戒。美國國防部長馬提斯上月二日在新加坡的「香格里拉對話」，即強硬指出中國在南海的軍事動作「恫嚇與脅迫」其他國家，還明確指出：「美國會繼續待在印度洋—太平洋地區」。

美國鞏固印太戰略，除了在南海強化軍事部署，「聲東也擊西」，在香格里拉對話後，六月十二日在新加坡登場的「川金會」，美國川普總統與北韓領導人金正恩的歷史性會面，達成朝鮮半島非核化的聯合聲明。不僅暫時緩和東北亞的緊繃情勢，美朝直接對話也讓北京過去在朝鮮半島扮演的中介角色，大幅降低。

美國經此擴大對北韓影響力，既北進印太戰略，也隨即對中國展開貿易的制裁動作，宣布向中國價值五百億美元的商品徵收關稅，北京要面臨堪稱是史上最大規模的貿易戰，而且很可能還會再升級。在中國傾力應戰，此時美國再派兩艘極具戰力的神盾級驅逐艦通過台海，也是化被動為主動，彰顯台海為自由航行的公海海域，不是中國的內海，更不容北京頻頻地軍事挑釁行為。

對於這次美艦通過台海，加上日前雷根號航母在南海巡弋，從美國的角度，都是在印太戰略下，採取的「戰略性預防作為」，目的是在近期以來中國試圖挑戰區域現狀的同時，劃出戰略底線，防止中國破壞區域現狀。從台灣的層面看，也更確保台海穩定是美國印太戰略的重要一環。

美國川普政府上台後，國安團隊將中國視為競爭對手，對中的制約動作也是連番出招，而且透過政治、軍事、經濟等各個手段交互為用，在地區上，從南海競逐，擴大到對北韓的影響力，乃至於加強與台灣的防衛合作關係，環環相扣，美國不僅要重返亞洲，更要取得戰略先機。