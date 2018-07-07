23歲百萬年薪 技職生出頭天

2018-07-07

〔記者許倬勛／桃園報導〕「挑戰與安逸，我選前者！」廿三歲的李宗益放棄一般大學生活，選擇台北科技大學與勞動部合作的產學訓專班，四年下來累積多張證照與經驗，一畢業就被科技大廠挖角任職專案經理、坐擁百萬年薪。

技術+證照 李宗益大四被挖角

當年李宗益考上大安高工冷凍空調科，起初只是想念高職、學一技之長，沒想到越唸越有興趣，高三畢業前夕得知北科大與勞動部合作開設冷凍空調產學訓專班，查詢相關資料後覺得符合自己所要的，毅然決定去報名考試，成了第一屆的學員。

「四年磨一劍，才有現在的成果！」李宗益說，產學訓專班與一般學制很不一樣，大一時要到勞動部分署接受一八○○小時的職前訓練，培養進入職場的就業技能，大二至大四由勞動部媒合至各企業實習；學期間週一到週五要到企業實習，週六則須回到學校上課，寒暑假也不能把書本放下，每天得上八小時的理論課程。

李宗益說，一開始從技術員做起，將基本的機具運作、電路板等摸熟摸透，月領兩萬多元薪水，大三轉任助理工程師後調升至三萬多元；職場的磨練更能發現不足處，李宗益趁著工作空檔卯起來Ｋ書，畢業時已考取冷凍空調乙級證照、國際綠建築及PMP國際專案管理證照，讓他在大四時被台達電以百萬年薪挖角。

勞動部桃竹苗分署昨舉辦第五屆產學訓專班結訓典禮，邀請李宗益分享經驗，李宗益用線上遊戲來比喻四年的產學訓專班生活，他說：「過程雖然辛苦但目標很清楚！我們這群苦幹練功的鬥士，不會像無頭蒼蠅般亂竄，少走很多冤枉路。」

靠空調乙級證照 林姿妤年薪65萬

同樣受邀分享的林姿妤，是冷凍空調產學訓專班第一屆唯二的女學員，靠著一張冷凍空調乙級證照，在男性居多的職場站穩腳步，目前年薪已達六十五萬。二十三歲的她說：「成功就是不斷地練功！」第一年受訓考照，接下來的兩年在技師事務所磨練空調管線規劃製圖，畢業那年則在冷氣大廠設計工程執行，做中學、學中做，她建議在學學生應掌握目標、增強技能，才有機會翻轉人生。