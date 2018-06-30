CNN：美國務院要求陸戰隊 進駐在台協會

2018-06-30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）二十九日引述官方消息指出，美國國務院數週前已要求美軍陸戰隊派員駐守台灣，負責「美國在台協會（ＡＩＴ）」台北內湖新館的維安工作。倘若本案獲得正式核准，將是美軍陸戰隊員近四十年來首次派駐台灣，對美台關係具有重大意義。

美官員：國務院數週前提案

ＣＮＮ引述兩名美國官員的說法報導，美國國務院數週前向陸戰隊提案，要求指派陸戰隊員駐守ＡＩＴ，以保護ＡＩＴ台北辦事處約四百五十名外交官和雇員，目前正由國務院外交安全局與陸戰隊協商。一名不願透露身分的國務院發言人含糊其辭地表示，國務院不對「有關保護美方設施和人員的特定安全事宜」加以討論。官員則指稱，如果該項要求獲准，派駐台灣的陸戰隊人數將在十人以下。

儘管規模不大，但此舉仍具重大象徵意義，因為陸戰隊向來僅駐守與美國有正式外交關係的國家，美方一九七九年與中華民國斷交後，美軍迄今不曾長駐台灣。ＣＮＮ指出，ＡＩＴ是美方根據「台灣關係法」設立的民間非營利組織，旨在促進美台間的商務、文化及各領域的交流；協會除了名稱與機構性質外，實質角色相當於美國駐台大使館。

若獲核准 美台關係意義重大

中國外交部發言人陸慷二十九日針對美軍陸戰隊可能駐守台灣一事回應，「一個中國原則是中美關係的先決條件和政治基礎，美方應恪遵其『一個中國承諾』，在相關議題上謹慎以對」。不過，ＣＮＮ指出，華府的「一個中國政策」與北京的認知大相逕庭，且美方對台灣未來地位也未確立官方立場，僅反對中、台任何一方片面改變現狀。

美軍印度太平洋司令部則指出，美方透過ＡＩＴ維持與台灣之間「穩健的安全合作計畫」，包括武器出售和維護、軍事訓練和交流等。儘管美台雙方不具有正式外交關係，但台灣仍是美方在印太地區的重要夥伴；在川普總統治下，美台之間密切、非官方的連結也更加穩固。