財產申報資料曝光 婦聯會專買台泥股票

2018-06-29

坐擁存款 達三百七十九億餘元

〔記者陳鈺馥、溫于德／台北報導〕婦聯會今年二月被行政院黨產會認定為國民黨的附隨組織，五月底首度依「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」申報財產。截至二○一七年底，婦聯會坐擁三百七十九億餘元存款、一千三百七十餘萬股台泥股票，市值約五．七億元。黨產會指出，前婦聯會主委辜嚴倬雲十幾年來只買台泥股票，拿婦聯會公款投資辜家企業。

據申報資料，婦聯會三百七十九億餘元存款，共分成十六筆，各存在土銀、台銀、中國信託三間銀行，其中最大一筆約三○二億九千萬元的存款，定存在土地銀行和平分行。

清一色持有台泥 市值五．七億

黨產會調查，婦聯會清一色持有辜家台泥股票，未投資任何其他上市櫃股票。自二○○二年十一月首次以五百多萬元投資五十萬股後，每年不斷買進台泥股票，至二○一五年底，累計九十四筆。若以六月二十八日台泥收盤價四十二元計算，婦聯會目前所持有的一千三百七十餘萬股，市值至少五．七億元。黨產會委員忍不住痛批：「簡直是財閥！」

委員指出，台泥在二○○一年毛利率創歷史新低二．一％，婦聯會隔年竟「眼光獨到」購入台泥股票，持續十三年未間斷，近十年共捐助二．三億元給辜家所成立的基金會；但面對黨產會調查，刻意將早年帳冊銷毀，研判應與婦聯會「錢進台泥」有關。

黨產會也調查，婦聯會及其分會全台持有十一筆房地產，各分會存款合計七千一百四十六萬多元。黨產會指出，會依據相關證據，釐清婦聯會名下財產是否不當取得。

內政部質疑婦聯會長年假借公權力收取勞軍捐，要求提出相關明細被拒，去年依違反「人民團體法」祭出警告處分，婦聯會訴願被駁後提起行政訴訟，台北高等行政法院將於今日下午宣判，婦聯會主委雷倩也將到庭聆判。