評中國製造2025 鄧振中：希望中國節制補貼

2018-06-24

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十二日報導〕對於川普政府鎖定「中國製造二○二五」猛打，行政院政務委員鄧振中表示，中國政府以大力補貼和強迫智慧財產移轉方式，扶植中國工業，短期內台灣若干企業有機會，但長遠來說，對台灣企業不利，希望中國政府「對補貼有一個節制」。

鄧振中帶領一二四位成員組成訪問團出席「選擇美國投資高峰會」，是六十六國當中最大的代表團。「選擇美國投資高峰會」在華府召開期間，特別專題討論鴻海在威斯康辛州的投資，美國商務部長羅斯致詞時，也提及台塑在路易斯安納州的新投資案。

此外，中油也在此行與美國錢尼爾能源公司簽下二五○億美元液化天然氣的採購意向書。根據代表團提供的資料，台灣在美已投資約二六○億美元，未來將執行的投資總額約二六五億美元。

鄧振中在返台前的記者會表示，能源供應的航線原本就應同時考慮中東線與太平洋航線，台灣大量採購美國能源，包括原油與液化天然氣，改變能源供應，對台灣能源安全是健康的做法。根據中油提供的資料，台灣二○一六年還沒有向美國採購原油的紀錄，二○一七年採購一．五四億美元；但今年一至八月，台灣進口美國原油已達二十三．一二億美元。

台爭取鋼鋁稅豁免 美內部討論中

鄧振中表示，台灣還在繼續爭取美國鋼鋁關稅的國家級豁免，台灣也是中國生產過剩的受害者，希望與美國一起努力；美方則告知，台灣的案子還在內部檢討，沒有做出決定。他說，目前台灣也鼓勵自己的鋼廠能逐步恢復產能，解決台灣輸美鋼材含中成分過高的問題。

鄧振中透露，此行見了商務部、國務院、能源部官員，還與三位參議院財委會的議員會面，也見了眾院外委會亞太小組主席游何。至於美國貿易代表署官員，由於日前在巴布亞紐幾內的ＡＰＥＣ（亞太經合會）部長會議見過，此行沒有安排。