2018-06-22

〔駐美特派員曹郁芬、記者呂伊萱／綜合報導〕美國眾議員羅拉巴克二十日在眾議院提出一項決議案，呼籲美國政府與台灣恢復外交關係並揚棄一中政策，同時應積極支持台灣完全參與聯合國等國際組織。立場反共的羅拉巴克長期支持台灣，也是國會台灣連線的共同發起人之一。

外交部對此表示，中華民國政府感謝友台友人，將持續推動台美關係發展。

羅拉巴克 要求支持台灣參與聯合國

台灣人公共事務會（ＦＡＰＡ）在新聞稿中表示，羅拉巴克的提案敦促美國總統揚棄有瑕疵的一中政策，改採符合現狀的「一中一台」政策，以承認台灣為一主權獨立國家，有別於中共政權。總統應著手準備與台灣恢復邦交的相關程序。此外，總統、美國駐聯合國代表及各層級官員，應該積極支持台灣完全參與聯合國「及要求有國家身分以入會的任何國際組織」。

這項提案重申台灣關係法及六項保證為美台關係的基石，並說明台灣在過去半個多世紀是以一個獨立並擁有主權的國家在運行的事實。

強調台灣主權獨立 運行超過半世紀

提案中表示，美國政府目前在外交關係上不承認的五個國家：敘利亞、伊朗、北韓、不丹及台灣，其中只有台灣是發展成熟完備的民主國家。

過去提出過類似決議案的前眾議員有長期支持台灣的唐克多、林德及麥考眾 。

台灣人公共事務會會長郭正光說，台灣人民在三十多年前經歷重大民主轉型，但美國的政策從未因應該時勢而調整。美國如能採納較能反映現況實際的「一個中國、一個台灣」政策，並將對台灣關係正常化，將為其他國家樹立良好的典範。

北美司副司長陳慧蓁則表示，羅拉巴克長期友台，非常支持台灣，中華民國政府及外交部對於所有友台的國會議員和友人，都抱持非常感謝的態度，也已注意到這個案子，將密切關注發展。

陳慧蓁剛從華府返台接任副司長一職，對於台美關係，她說，雙方在國會及行政部門都維持非常好的關係，溝通順暢密切，將持續推動台美關係深化。