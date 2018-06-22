文大宿舍租金 侯妻堅持年漲5％ 侯營︰租金逐年調整 雙方合議

2018-06-22

〔記者何玉華／新北報導〕對於前文化大學校長吳萬益發表聲明，指當年與侯友宜的妻子任美鈴簽約承租房舍時，她堅持每年要漲租五％。侯友宜昨天回應說，「選舉到了，什麼樣的理由都有」，應該回歸政見訴求。侯友宜競選辦公室發布聲明回應，強調租金與逐年調整都是雙方合議，斷無可能強迫文化大學接受不合常理的合約。

侯友宜辦公室的四點聲明如下：

一、文化大學一開始就要求與又昱公司簽訂十五年的長期租約，並非吳萬益所稱的短期承租。

二、依合約規定，又昱公司在十五年內不能將「大群館」另租或出售。

三、合約的租金與逐年調整的約定是雙方合議，又昱公司斷無可能強迫文化大學接受不合常理的合約內容。

四、文化大學已多次表達支持合約的立場，侯友宜也多次重申尊重台北市政府的態度，如果北市府認定大群館違規使用，他和家人願意與文化大學解約。

侯友宜昨天下午受訪表示，他在文大宿舍案已經講得非常清楚，廿一年來都是合法，官員、民代在五年多前到現場會勘也發公文表示合法，文大也跟教育部簽了合約，本來都沒問題，「現在選舉到了，什麼樣的理由都有。」

侯促北市府速處理不要拖

侯友宜也對台北市政府喊話，這麼多年來都是合法，如今選舉到了才要改變，希望北市府「趕快做決定、不要拖」，讓學生權益在暑假之前可以妥適處理。