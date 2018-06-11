怨擾檢／微型企業 家人都是員工 忘填單也被罰

2018-06-11

〔記者羅倩宜／台北報導〕中部某小型家庭工廠從事汽車零件加工，一家五口包括夫妻和三個小孩都是員工，經常遇到急件要趕工。但週末勞檢員上門，發現全家大小還在加班，卻沒有工時記錄，因此被罰兩萬元。林姓負責人抱怨：「全家一起拚，就是希望賺更多錢，我的錢也是太太在管，會虧待他們嗎？」

中南部是汽車零組件的加工重鎮，例如車燈周邊有許多小型衛星工廠，大多是家庭經營，只負責一個簡單的組裝製程，完成之後移給隔壁鄰居，再做下個製程。

一家車燈零件加工廠林姓負責人說：「我們這種家庭工廠，跟從小一起長大的同學一起做了十幾年，優勢就是低成本、彈性高。勞檢卻用要求大企業那套工時記錄，來要求我們；趕單已經來不及，哪有閒工夫弄加班單。」他指出，太太是會計兼員工，加班也有加班費，但有時趕工忘了填單，因拿不出工時記錄，就被勞檢罰了兩萬元；拚命工作的同時，還要被勞檢扯後腿，想不通是什麼道理。

工總理事何語說，像這樣的案例不勝枚舉，不只汽車業，還有機械及相關零組件等精密度門檻較低的領域；例如一部汽車會有許多售後市場用的零組件，發包給相關聯的微型加工廠，最常見的是在同一條巷子有五、六個家庭工廠，自成一條微型供應鏈。這類微型企業的資源不比上市櫃公司，甚至比中小企業還辛苦；政府的立場應該是協助輔導、而不是懲罰。