派艦穿台海？ 「美放消息 要中國跳腳」

2018-06-06

學者：釋放反對「片面改變現狀」與「武力威脅台灣」訊息

〔記者呂伊萱／台北報導〕外媒報導，美國正考慮派遣軍艦通過台灣海峽。中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程認為，如果選在此時實行，是美國反對中國「片面改變現狀」與「武力威脅台灣」的強烈政治訊息。政大國關中心主任丁樹範說，美中關係已出現結構性改變，此次刻意釋放消息「就是要讓中國跳腳、看起來不理性」，存在一點宣傳戰的意味。

林文程與丁樹範昨受訪時均表示，台灣海峽是公開、重要的水道，任何國家的軍艦船隻都可以通過。林文程進一步分析說，美國官方和學界近日都曾指出「北京正片面改變台海現狀」，而美國不論是在「台灣關係法」或美中公報內，都曾明文表示美國反對以武力或武力威嚇解決台灣問題。在中國一再實行軍機繞台的情況下，美國不僅口頭反對，也研擬透過實際行動表達美國決心，這是強烈的政治訊息。

丁樹範說，美國軍艦經常經過台灣海峽，只是過去沒有張揚，此次刻意講出來「就是要讓北京跳腳」，目的在使中國「看起來不理性」或者做出非理性決策。丁樹範認為，不需要過快聯想成是對台灣的支持，因為美中關係產生結構性改變，未來只會越來越競爭，存在一點「使對方困擾」的宣傳戰意味，類似情形可能不時會出現。

報導中也指，華府擬將對台軍售模式由包裹方式改為逐案辦理。丁樹範認為，這是美國將過去自我設限的軍售方式「正常化」。林文程說，美對台軍售有些模糊空間，九○年代美國曾討論明確訂定對台軍售辦法，當時沒通過。經過一、二十年，兩岸軍力持續朝中國有利方向發展，而美中競爭態勢下，台灣戰略地位上漲，「美國希望台灣能夠擁有抵抗中國威壓的能力」。因此雙管齊下，一面不斷提及希望台灣增加國防預算，同時也從各種法案支持強化台灣軍力。

林文程也提醒，台灣不能一廂情願地認為美國所有作法都會對台灣有利，台灣要莊敬自強，積極爭取與美國的安全合作，並強化國軍人力訓練與軍建。