財金幫閃旋轉門 無縫接軌公股董總

2018-05-24

利用公股過水 屢遭外界批評

〔記者高嘉和／台北報導〕長期以來，「財金幫」現象不斷受到討論、批評，攤開現任公股行庫董總名單，包括華南金控董座吳當傑、台灣金控總經理詹庭禎及彰銀董座張明道等多人，皆是於財金主管機關卸任後，直接轉任公股銀行擔任要職。

受「旋轉門條款」限制，公務員於公部門離職後，三年內不可擔任前五年內職務所管轄的單位，但財金官員退休後，若先到台銀、土銀等百分之百國營行庫任職，則可因具公務員身分，而不受限制，屢遭外界批評為漏洞。

昨立法院財委會質詢時，立委再點名，現任華南金控董座吳當傑，最早曾任財政部主秘，之後擔任金管會證期局局長及副主任委員，從金管會卸任後，便再回鍋財政部擔任政務次長，當時便先兼任土銀董事長，卸任次長後便真除上任。

由於土銀屬於公股行庫，並不在「旋轉門條款」限制範圍，財政部作為公股管理機關，職權上不負責監理；從金管會副主委卸任起算三年後，吳當傑便改派任華南金董座，遭外界質疑利用公股經歷「過水」。

台灣金控總經理詹庭禎、彰銀董座張明道，也皆曾擔任金管會銀行局局長，詹卸任後即轉任台灣金，張則先擔任台銀總經理，再轉任彰銀董事長。

土銀董事長凌忠嫄，雖未曾於金管會任職，但因擔任過國庫署署長，主掌公股管理，因此其卸任後，先轉任輸出入銀行理事主席，後擔任土銀董座，也經常遭放大檢視。

台灣金控董座呂桔誠，也為人熟知曾為財政部部長，不過其是早年就曾先擔任土銀總經理、台銀董事長等職，才於二○○六年接任財政部長，卸任後輾轉發展多年，於二○一六年再回鍋擔任台灣金董座。