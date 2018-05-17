民進黨啟動徵召 不排除徵詢菊賴

2018-05-17

〔記者楊淳卉、李欣芳、彭琬馨／台北報導〕民進黨選對會拍板徵召黨內人選參選台北市長，被視為「強棒」的總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德是否在評估範圍內？民進黨選對會召集人陳明文昨受訪表示「不排除」。不過，賴揆與菊姐已多次表達無此意願，民進黨主席蔡英文也知悉兩人的態度。

選對會：月底評估出適當人選

陳明文指出，若啟動徵召程序，選對會將開始評估人選，希望能在五月底前評估出適當人選，代表民進黨參選台北市長。至於是以民調或其他方式評估？陳明文說，徵召會綜合評估，民調是一個參考民調，不是決定民調。

對於徵召陳菊或賴清德的可能性，陳明文強調不排除。但賴清德五月九日被詢及時曾表示，他目前在行政院服務，還有很多事情在推動，「恐怕不克分身，目前沒有這樣的計畫」。

陳菊五月十日受訪時也說，她「當然不會參選台北市長」，如果她要當市長，不會離開待了十二年的高雄。陳菊還說，賴揆必須配合蔡總統進行改革，參選的可能性不大。

姚文智：三號先發也可以取勝

目前黨內有立委姚文智、前副總統呂秀蓮表態爭取提名。姚文智昨受訪表示，他就像步出牛棚、正前往投手丘的選手，雖然整個團隊有五個先發，但看民進黨的隊形、佈局，他認為身為三號先發的自己可以取勝，選對會的決定也代表他的努力獲得肯定。

姚還自比為洛杉磯天使隊的日籍投手大谷翔平，意指即便練習賽表現不佳，上場還是能虎虎生風。

姚文智昨受訪時面露笑容表示，昨天只是過了第一關，他有信心能獲得提名；姚也說，台北市形成三強鼎立的局面，「只對柯文哲不利」，民進黨現在全面執政，在國會也有過半席次，不必妄自菲薄。

呂秀蓮則表示，政黨的主要功能是為選民推荐最好的候選人，民進黨以執政黨身分回歸政黨倫理，宣布自提人選，是民進黨要光復台北極重要而正確的一步。