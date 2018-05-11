92歲馬哈地扳倒國陣 大馬變天

2018-05-11

60年來首次政黨輪替

〔編譯張沛元／綜合十日外電報導〕馬來西亞在九日國會大選後變天，高齡九十二歲的前強人總理馬哈地順利回鍋，以他為首的「希望聯盟」（Pakatan Harapan，希盟）擊敗以貪腐醜聞纏身的現任總理納吉布領導的「國民陣線」（Barisan Nasional，國陣），馬哈地已於十日晚間宣誓就職，誓言立刻處理馬國目前面臨的若干亂象，也會重新審視馬國與中國的經貿關係。

希盟拿下113席 剛好過半

十日的官方結果顯示， 希盟在二二二席的國會下議院大選中拿到一一三席，剛好過半；若再加上其他親希盟的國會議員，總席次可達一三五席。馬哈地已於十日晚間九時三十分（同台灣時間）宣誓就職，正式重返總理寶座；曾於一九八一年到二○○三年間擔任馬國總理的馬哈地，原本就是馬國史上任期最久的總理，如今則更進一步成為全球最年長的民選領導人。至於新任副總理則是希盟四大黨中，拿下最多國會席次（四十九席）的人民公正黨主席旺阿芝莎（Wan Azizah Wan Ismail）。旺阿芝莎是馬國前副總理、目前身陷囹圄的反對派共主安華之妻。

國陣席次暴跌至79席

希盟尚未正式登記為政黨聯盟，馬哈地所屬的馬國原住民團結黨在大選中也只拿到十二席，根據馬哈地與希盟的協議，馬哈地將只會擔任總理兩年（馬國總理任期五年），之後將讓位給安華。

馬哈地在宣誓就職前的十日午後前往吉隆坡國家皇宮覲見最高元首蘇丹莫哈末五世，同行者除了旺阿芝莎與安華之女努魯伊莎，還有希盟另外三黨民主行動黨、國家誠信黨以及馬國原住民團結黨的高層。

長年靠佔多數馬來人鐵票掌握政權的國陣一夕崩盤，著實出人意表；國陣國會席次則從選前的一三三席暴跌至七十九席，不但創下該聯盟歷來最差表現，也因此痛失長達六十年的馬國執政聯盟地位。

根據分析家歸納國陣敗選最重大因素，就是馬哈地效應成功影響馬來人選民，分裂國陣中最大黨的馬來人政黨「巫統」票源。其次，納吉布的加稅政策引發鄉村貧窮馬來人的不滿，這也解釋了為何巫統會在傳統根據地柔佛州大敗。最後，納吉布二○一五年被爆涉嫌挪用七億美元進入私人帳戶的一馬發展公司醜聞，卻一直解釋不清且阻撓調查，終讓人民對他喪失信任。

搞丟執政 納吉布沒認敗選

納吉布在敗選後消失了好幾個小時，直到十日早上才宣布接受人民的意願，但並未鬆口坦承敗選，還一度質疑馬哈地能否立刻走馬上任，因為希盟四黨中，沒有任何一黨的下議院席次過半，以及希盟最大黨人民公正黨的席次，還不如國陣的巫統（五十四席，主席為納吉布），遭批評毫無政治家風度。