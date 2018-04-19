實價登錄2.0// 買賣房子門牌、地號全都露

2018-04-19

地政3法修法草案 改為逐戶登錄

〔記者鍾麗華／台北報導〕內政部推動實價登錄2.0版，地政三法修法草案已送行政院會，預計月底送立法院審查；修法後，個案資訊將由現行三十戶為一單位，改為逐戶登錄，將完整揭露實價登錄成交案件門牌或地號，買賣案件也改由在辦理所有權移轉登記時併同申報；而對於登錄不實、惡意炒作，罰則提高為五倍，由現行的三萬元至十五萬元，提高為十五萬元至七十五萬元。

內政部自二○一二年八月起，推動不動產實價登錄制度，至今累計已提供二○三萬餘件成交資訊、九七○○萬人次查詢。為進一步落實不動產交易透明化，內政部修改「平均地權條例」、「不動產經紀業管理條例」與「地政士法」等地政三法。

內政部次長花敬群昨指出，為去識別化，現行實價登錄公布資訊以三十戶為區間，民眾查詢時無法得知成交案件門牌與地號等完整資訊；不過在評估不致侵害個資，且可保護姓名、出生日期、身分證字號等前提下，將比照英、美等國，修法後改為逐戶揭露，成交個案的門牌或地號將完整顯示。過去已登錄的二○三萬餘件資料也將同時揭露門牌。

此外，現行規定買賣案件在交易完成後三十天內辦理登錄，這次修法將提前至申請買賣移轉登記時併同辦理；而過去預售屋登錄是結案後三十天內將代銷建案整批申報，修法後則提前到簽訂預售屋買賣契約書後三十天內逐案申報，不會變成歷史資料。過去起造人或建商自售不用登錄，這次修法也納入登錄範圍。

登錄不實、惡意炒作 最高罰75萬

修法後罰則也大幅提高，內政部地政司副司長王成機指出，對於當事人屢不改正，刻意利用資訊缺乏炒作哄抬的行為，目前罰三萬元至十五萬元，未來若累次處罰三次仍不改正，罰鍰金額將提高為十五萬元至七十五萬元。

根據內政部統計，實價登錄上路至今累計已開罰九百多件，不實登錄開罰有三百餘件、逾期申報六百件，其中位於台北市信義路五段的籃球場遭罰十六次、合計三百多萬元。