不收回一家親》柯P：太平洋也有兩岸

2018-04-11

〔記者蕭婷方、郭安家／台北報導〕台北巿長柯文哲過去曾自稱政治立場是「墨綠」，但在雙城論壇時卻提出「兩岸一家親」，受到綠營基層質疑。柯文哲昨在北市議會備詢，表示不會收回「兩岸一家親」說法，還一度戲謔回「太平洋也有兩岸、日本也有兩岸」。

是否需要民進黨支持？

柯Ｐ：有總比沒有好

面對民進黨議員質詢是否需要民進黨的支持？柯僅說：「盡量盡量，有總比沒有好。」至於年底選舉是否再與民進黨合作？柯則未答。

年底民進黨與柯文哲是否合作，動向未明，民進黨主席蔡英文在前晚播出的電視專訪裡仍保留彈性，強調黨內還需意見整合，目前沒有定論；蔡並再度向柯喊話，如果要讓民進黨的基層覺得可以和柯Ｐ在一起，再打一次選戰，柯Ｐ就必須對「台灣價值」這件事情再確認。

北市議員秦慧珠昨天先是詢問柯對於台灣價值的定義？柯文哲說：「台灣價值就是普世價值在台灣的實踐。」秦進一步詢問柯是否要收回「兩岸一家親」說法？柯說：「我過去就講過了，現在收回就很怪，就是降低緊張與衝突。」至於要不要收回「兩岸關係是床頭吵、床尾和」？柯坦言：「這句話是失言，但講了就講了，怎麼收回？」

柯文哲隨後又接受民進黨議員輪番詢問「台灣價值」。柯回答市議員許淑華質詢時，引用民進黨口號「清廉、勤政、愛鄉土」，還說是把普世價值在台灣實踐、自由民主多元開放，讓台灣變成宜居城市。

市議員洪健益質詢時也問柯，若北市主張兩岸一家親、北市連年與上海舉辦雙城論壇，為何台灣得獎的電影卻無法在中國上映？柯則戲謔回說，自己出「白色力量」一書在中國也是禁書、未能上架，一直沒收到中國部分的版權稅，若要克服兩岸關係的難題，應該要從自己的書解禁做起。

洪健益頗為氣憤地表示，柯的兩岸言論讓民進黨支持者非常反感，到底要不要改變「兩岸一家親說法」？柯回：「太平洋也有兩岸、日本也有兩岸。」一番話惹得洪怒問柯，到底還要不要民進黨支持？柯則一臉輕鬆回說：「盡量盡量，有總比沒有好。」