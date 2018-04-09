高中職就業專班失靈 持續工作僅2成多

2018-04-09

技職教育困境 畢業生多升學 教部坦言目標設太高

〔記者吳柏軒／台北報導〕技職教育難敵升學主義？為縮短學用落差，教育部力推「高中職就業導向課程專班」，甚至發一萬元獎勵就業，不料成效不彰，專班畢業生僅二成多可持續工作超過三個月，與原本希望八成就業的政策目標差距甚遠，很多學生最後還是選擇升學，教部坦言目標設太高；教團則分析，政策挑戰大環境升學主義，需多開放並找對學制才有效。

發萬元獎勵仍成效不彰 離8成目標差很大

教育部國教署表示，一○三年起推動高中職（技術類高中）就業導向課程專班，目的要透過產業、職訓機構與大專校院合作，發展技能學習課程為核心的專班，提升學生畢業立即就業意願；為鼓勵專班生畢業後先就業，教育部甚至祭出「畢業四個月內工作滿三個月」，就核發一萬元就業獎勵。

就業獎勵金核發比例偏低 7成多學生不買帳

不料實施下來，統計顯示，就業獎勵金核發比例偏低，一○三年二四二一人自專班畢業，雖起初稱有七成二就業，卻僅六六七人能持續三個月拿到萬元獎金；一○四年三六三二人畢業，僅九○六人獲就業獎金；一○五年三八七七人畢業，稱有七成四就業，但僅八九九人獲得獎金，各年持續就業比例都僅約二成七到二成三，高達七成多學生不買帳，顯示專班學生就業成效有待檢討。

鼓勵先就業多項措施 難敵重升學觀念

國教署坦言，推動困境在於大多數學生和家長仍選擇升學為主，部分學生也有常換工作情況；未來可能規劃更讓專班與升學適度結合，並希望學校更加強產業連結來因應。

為減少學用落差、鼓勵技職生先就業再升學，教育部除推動就業導向專班，近年也積極推動產學攜手專班、儲蓄專戶鼓勵就業等多項措施；但統計顯示，近五年高職升學率每年僅降約一個百分點，一○五年高職升學率七十九．三三％、好不容易才跌破八成，卻也顯示學生重升學觀念改革工程的牛步化。

教團︰政策挑戰大環境 方向正確、對象錯誤

高職教師、全教總法務中心執行長林金財表示，教育部推高中職就業導向，是在挑戰大環境，方向正確但專班鼓勵對象錯誤，因多數日間類科的高職生還是想升學，應將政策放寬，鼓勵另一類從國中技藝班上來的「實用技能學程」學生，進修部、建教合作專班等學生也該納入獎勵範圍。

林金財另認為，「學用落差」說法也須小心被濫用，看似學校責任，其實企業也應肩負相關教育訓練，不應該期待技職生從學校一畢業，就立刻讓企業用得順手，產學提前攜手仍有必要性，但企業也要協助提高學生就業意願。