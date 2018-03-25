美再出招 向WTO告中侵權

2018-03-25

祭出301制裁後 再投訴中國設歧視條款 侵害專利和技術授權

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普宣布對中國竊取智慧財產的三○一制裁後，美國貿易代表署（USTR）廿三日向WTO（世貿組織）提告，指控中國在專利許可和技術授權方面，實施「歧視性」的不公平措施，包括拒絕外國專利持有者的基本權利、並強制實施不利於外國進口技術的歧視性契約條款，已違反WTO規則；美國據此要求中國進入WTO爭端解決的協商程序。

美要求爭端協商 中國表遺憾

根據WTO規則，提出協商是貿易爭端解決機制中的第一階段，六十天內（可延長卅天）若訴訟雙方協商未能達成合意結果，提起訴訟的一方可要求WTO爭端解決機構成立審議小組（Panel），進入審判程序。

中國商務部昨在網站張貼聲明，指稱已接到美方提出的磋商請求，對美方此舉表示「遺憾」，將依WTO爭端解決程序處理。中國商務部新聞發言人批評，美方無視WTO規則，「一意孤行」，這是典型的單邊主義和貿易保護主義，中國堅決反對，已做好充分準備，堅決捍衛合法利益。

川普廿二日甫簽署對中國三○一制裁備忘錄，對中國銷美六百億美元產品課徵廿五％關稅，十五天內公告課稅清單後，將有卅天諮商期。USTR向WTO提告中國的行動，獲得川普備忘錄的授權，旨在反擊北京在專利技術許可方面對美企的歧視做法。

USTR聲明指出，依川普總統指示，美國貿易代表萊席爾就中國歧視性技術許可要求的措施，向WTO提出申訴；中國違反WTO規定，拒絕外國專利持有者基本權利，即在技術授權合約終止後，可阻止中國實體繼續使用的權利。

聲明表示，中國也違反WTO規定，實施強制性負面契約條款，歧視和不利於外國進口技術性，中國實體則獲得相對優惠待遇；這種政策傷害美國和世界性的創新，干預外國科技持有者設定基於市場的授權條件和其他科技相關合約的能力。