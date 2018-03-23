美勞盟按讚 商界憂自傷

2018-03-23

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普將啟動對中國數百億美元進口科技產品課徵關稅，貿易戰風險升高。美國商會組織及中國專家多警告，雙方貿易戰若開打，對美國是傷害多於好處；但美國勞工聯合會的產業工會聯合會聯盟（AFL-CIO）卻認為，關稅是對付中國最有用的工具。

摩根士丹利發布報告指出，美國對中國課徵高額關稅，中國可能祭出反制，將會衝擊兩國經濟成長，促使美國通膨升高，中國也得付出代價，來提振國內成長；若衝突演變為全球貿易戰，將產生嚴重經濟後果，包括重創美元、美國股市，以及墨西哥披索、澳元等貨幣。

美中貿易全國委員會（ＵＳＣＢＣ）中國區事務副會長彭捷甯（Jake Parker）指出，應該解決中企侵害美企智財權問題，而非透過課徵中國進口科技產品關稅來制裁，因這樣反而會對美國企業、農民和製造商帶來傷害。

布魯金斯研究院桑頓中國中心資深研究員杜大偉（David Dollar） 說，川普政府老是說美國在貿易上敵不過中國，那是因中國到處都在騙；但這種說法言過其實。川普政府聚焦於兩國貿易關係失衡，這並非有用的度量標準，因貿易平衡是一種總體經濟變項，「美國是因為儲蓄不夠，才會出現貿易赤字」；杜大偉警告，如果貿易戰升溫，美國農業部門將受創最深。

但AFL-CIO貿易和全球化政策專家德拉克（Celeste Drake）質疑杜大偉的看法。他認為，有關貿易戰的恐懼已被誇大，關稅才是對付中國最有用的工具；貿易執法絕對是個好主意，為了建立公平的貿易競爭環境而制定了規則，但如果不去執法，這個規則也等於沒有。