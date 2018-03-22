培育國防科技人才// 國防大學理工生 領交大文憑

2018-03-22

〔記者涂鉅旻、林曉雲、王駿杰／綜合報導〕為提升軍校學生素質，強化國防科技人力，國防部再出招！國防部長嚴德發昨列席立法院外交及國防委員會就軍事院校發展進行專案報告，報告指出，國防大學理工學院計畫與交通大學合作共同招生，擬在明年起，讓就讀國防大學理工學院的學生，改領交通大學畢業證書，亦領國防大學軍事訓練證明。軍方表示，有關招募人數、執行方式等，仍待和教育部、交大研商。

類似雙主修 共同頒授學位

交通大學主任秘書裘性天則表示，校方約在一年前與國防部聯繫，考量國防科技需網羅專長人才，交大教學方針也建構在科技、科學上，學校老師也多表支持，才希望以學校的優秀人才維護國防實力，該方案不會影響目前的在學學生，但須待下週校務會議通過才可算數。

教育部高教司長李彥儀說明，國防大學和交大在農曆年前曾就共同招生詢問高教司，高教司對此樂觀其成。此案類似雙聯學制或雙主修，原則上招生名額屬國防大學，不會占交大招生名額，授課地點也在國防大學，但交大會出師資，且和國防大學共同研訂授課內容。合作案尚未呈報教育部，因此相關細節還不清楚，有關學位授予的部分，也需要進一步研商。

兩校簽備忘錄 擬明年上路

國防部報告指出，為提升學生素質，增加招募誘因，規劃明年起，國防大學理工學院將和交通大學合作共同招生，引進交通大學師資，採取「共同學籍，共同頒授學位」方式。國防部參謀本部人事次長傅正誠表示，未來理工學院畢業生可領取交大畢業證書，另領取國防大學軍事訓練證明。

根據國防部資料，國防大學理工學院二○一五年至二○一七年入學人數，分別為一百九十三人、一百八十人、一百七十一人。民進黨立委蔡適應詢問，是否所有理工學院學生，都可參與此計畫？國防部資源規劃司人培處長唐明華表示，有兩個規劃案，一是學院學生全數納入計畫，一是視學生成績而定，相關作業仍在進行中。

據透露，國防大學已和交大簽署備忘錄，但教育部預計今年六月才會審查此案，如順利，預計明年上路，但相關細節有待日後進一步跨單位研商，招募人數也尚未出爐。軍方除了交通大學外，尚無和其他院校談相關的合作計畫。