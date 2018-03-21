勞檢了 鎖定15行業、1800家

2018-03-21

鬆綁7休1等行業 查500家

〔記者李雅雯、林菁樺／台北報導〕勞基法新制三月上路，勞動部昨正式公告今年勞動條件專案檢查對象，鎖定涉及公共安全、高工時、高違規及僱用青少年或派遣工等弱勢就業族群較多的十五行業、預計一千八百家；其中鬆綁七休一等例外行業更被列為重點稽查對象，預計將勞檢五百家企業。

商總及工總認為勞基法一修再修，公司行號怎可能在短期內就搞懂，建議先輔導再開罰；勞動部再度強調，新制三月上路後，沒有輔導期、也沒空窗期，勞檢員查到違規事實後，會給事業單位陳述意見機會，若不成立就開罰。

商總、工總盼先輔導再罰

勞動部職安署表示，這十五個專案勞檢行業是根據過去違規紀錄、申訴紀錄及涉及高風險或高工時行業別為主；至於一般勞檢仍會不定期進行，對象為社會關注行業，如醫療保健服務業等；高違規、高風險及申訴檢查也都照常進行。

職安署組長林毓堂表示，專案勞檢分為上、下半年進行，但勞基法新制彈性放寬例外行業是全年進行；「鬆綁七休一」、「縮短輪班間隔為不得少於八小時」例外彈性得完成線上備查，才算走完程序、符合指定適用條件。

專案勞檢上半年針對航空及交通運輸業、醫療院所、儲配運輸物流與汽車貨運業、工讀生、私立幼兒園、物業管理事業機構、漁船作業勞工等；下半年則為保全服務業、部分工時勞工、金融保險業、國道客運駕駛員、電子零組件製造業、養護機構、勞動派遣等。

根據去年勞檢統計資料，超時工作、未依規定給足額加班費、未詳實記錄出勤時間是雇主最常違法的項目。