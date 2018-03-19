司徒文︰台旅法間接承認台灣是國家

2018-03-19

美台關係 沒有不能改變的理由

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普簽署「台灣旅行法」，是為台美關係一大進展。美國在台協會（ＡＩＴ）前處長司徒文昨指出，「台灣旅行法」關鍵之處不僅在於鼓勵美台官員互訪，法案中「案由（Findings）」的引述，也間接承認了台灣是個國家的事實。司徒文還說，美國合理的下一步就是「裁撤ＡＩＴ華盛頓總部辦公室」，因為該辦公室的存在早已淪為形式。

司徒文擔任ＡＩＴ處長期間，即多次主張應提升美台高層互動，並在華盛頓的「沉默支持」下，在台美斷交後首次於ＡＩＴ內升起美國國旗。司徒文認為，所有美台互動的限制，都出於美國政府對「非官方關係」的自我詮釋，「沒有不能改變的理由」。

川普簽署「是一個公開的信號」

司徒文現擔任台大國際學院客座教授。他昨受訪時說，川普選擇簽署「台灣旅行法」，而非讓它悄悄地自動生效，具有相當的象徵意義，「是一個公開的信號」；但他也指出，川普的遲延也令人擔憂，因為這可能意味著他對於美中台政策的動搖。

司徒文進一步分析，「台灣旅行法」關鍵之處不僅因為它鼓勵高層互訪，更在於法案「案由」中承認了「台灣的民主轉型」，且成為亞洲民主燈塔，同時間接承認台灣實際上是個「國家」；「案由」第五點寫著「美國閣員級官員與其他高階官員訪問一個國家，是美國與其他國家關係深化與廣化的指標」。

美台高層互動解禁後，台灣能否就此得益、推動更高階的互動聯繫？司徒文說「當然希望如此」。他也提到，川普政府近日轉變與中國打交道的方向，並增聘顧問，這些跡象都顯示他們更願意挑戰傳統的季辛吉觀點，意即「美中關係總體穩定遠比中國的個別政策重要，無論那些政策對美國利益造成多大危害」。

應裁撤ＡＩＴ華盛頓總部辦公室

司徒文認為，「台灣旅行法」是美國對台灣及中國政策越趨成熟的重要里程碑。他也說，不論是對美國行政部門，或者若有需要立法，他認為美國合理的下一步是「裁撤ＡＩＴ華盛頓總部辦公室」，因為該辦公室的存在早已淪為形式。美國與台灣相關涉外官員早已直接互動的此時，該辦公室不但只是美台關係的幌子，而且「維持辦公室營運很昂貴」。