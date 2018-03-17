抗中31措施 政院：維持全球供應鏈優勢

2018-03-17

提出強台4方向8策略

〔記者李欣芳、鄭鴻達／台北報導〕因應中國祭出對台卅一項措施，行政院昨提出壯大台灣的四大方向與八大強台策略，八大策略包括提升學研人才獎勵、強化新創發展動能、強化員工獎酬工具、優化醫事人員工作環境、加強保護營業秘密、強化產業創新升級、擴大股市動能及國際能見度、加強發展影視產業。

賴揆：稱「對台」較平實

行政院長賴清德昨受訪時強調，只要台灣兩千三百萬人團結一致，站穩根基、挺住樹幹、茂盛枝葉，相信可以吸引很多良禽，台灣未來一定有辦法走出去。

對於中國提出所謂的「惠台卅一項政策」，賴揆表示，檢視這卅一項措施，用「對台」比較平實，避免中國玩文字遊戲。

上市審查縮短為六週

行政院八大強台策略中，有十五項是行政院各部會今年推出的新措施，包括擴大股市動能提升台灣國際能見度，將提升IPO審查效率，將上市審查期間由八週縮短為六週；推動多元上市櫃，增列大型無獲利公司的上市條件；積極輔導台灣上市公司海外子公司回台掛牌，並推動卅家公司納入MSCI成分股，吸引更多國際資金。

將研修「營業秘密法」

在加強保護營業秘密方面，政府將積極嚴加查辦犯妨害營業秘密罪者，以保護企業的營業秘密，免遭不法外洩到中國，而為保障企業訴訟權益，將研修「營業秘密法」，建立偵查中的「秘密保持令」制度，並增訂「違反秘密保持令罪」。

在強化產業創新升級方面，將補助企業購置智慧化機械設備及軟體，提升產業競爭優勢。以小國大戰略思維積極協助產業與國際頂尖企業策略聯盟，擴大全球供應鏈優勢。

在優化醫事人員工作環境方面，將檢討我國急重症科別人力配置，逐年檢討健保支付標準，推動分級醫療，改善執業環境；推動立法，要求醫療機構應提撥年度盈餘五％，改善醫事人員薪資給付及福利；完善醫療事故預防及處理，減輕醫療執業風險，讓醫事人員根留台灣。

施俊吉：衝擊也是機會

行政院副院長施俊吉昨率教育部、文化部、經濟部、陸委會等官員召開記者會，提出「壯大台灣，無畏挑戰—『對台卅一項措施』之因應策略」。

施俊吉表示，政府將以全方位的思考，從四大方向，推動八大強台策略，以維持台灣在全球供應鏈的優勢，並深化資本市場，優化就學就業環境完善留才攬才，建構友善投資及創新制度，擴大股市動能，並強化文化影視產業。政府將打造台灣成為吸引全球頂尖人才的國家，厚植經濟實力，壯大台灣。

施強調，國際競爭中的人才跨國移動、企業全球佈局都是必然趨勢，這是衝擊也是機會，我們應該善用優勢，自信面對。