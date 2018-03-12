力保科研人才／科技部加碼 調高研究經費、增資源

2018-03-12

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國公布被外界視為對台灣搶人搶錢的惠台方案，部分對我國科研人才刻意釋利。科技部次長蘇芳慶表示，其中不乏舊措施重申，科技部一直在推對應措施，包括今年起將大型計畫主持費調高到每月三萬到六萬元，其他研究計畫則增五千元，積極增加國內研究資源；他並強調，中國政策不確定因素大，台灣制度相對完善，科研人才在台做研究會較長久、穩定。

薪資是誘因 但中國政策太不確定

中研院生化所研究員林俊宏表示，中國方案對現有台灣研究人員吸引力應有限，因許多人已有一定的研究基礎，家庭生活也穩定，不太可能說走就走，況且台灣的研究能量其實不錯；但他也警告，中國方案對於剛從博士班畢業或海外歸國找工作的年輕學者，則會是誘因，因台灣薪資成長停滯，若中國把誘因加強，不可避免地會發生部分人才外流。

中原大學教授趙軒甫也表示，台灣高教職缺有限，政府雖對留才有提高研究待遇等努力，但目前研究職缺還多是約聘僱，對於剛起步學者來說，不夠踏實，可想像剛從博士班畢業者會試著往海外發展，在許多國家也相同。

林俊宏說，其實台灣研究環境有一定水準，但薪資能否吸引年輕學者留在台灣是一大關鍵，且不只中國，也需面對星港等亞洲國家搶人才的競爭。政府應改善大環境薪資停滯問題，全面性地提高研究經費，否則不利留才、也無法有效國際徵才。

趙軒甫也說，台灣研究環境是有資源，但十分有限，例如，好的研究需有博士生或博士後研究員合作，但礙於經費有限，有些計畫僅靠一兩位研究員獨力支撐，人力資源不足也恐導致資深研究員出走。

我研究能量不錯 在台較長久穩定

科技部次長蘇芳慶表示，政院已找各部會討論因應方案，近日將統一公布。他也強調，中國此次措施，有部分是過去舊制，科技部一直有對應，例如今年起，哥倫布、愛因斯坦等大型計畫的主持費從過去一萬元調高至每月三萬到六萬元不等，盼將科研環境建置更完善，留下年輕學者。

蘇芳慶也提醒，中國政策不確定因素很大，難保證會到什麼時候，而且中國內部競爭也多，且各地各校研究待遇、環境相當不一，進中國也未必能佔到便宜；反觀台灣研究環境越來越好且制度較完整，近年也在快速連結國際，研究者可有較穩定、長久的發展。