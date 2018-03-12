反制中國惠台 教部擬修法留人

2018-03-12

大學教師不得申請中國國家型基金、參與重點研發計畫

〔記者鍾麗華、林曉雲、陳鈺馥／台北報導〕中國祭出惠台卅一項措施被視為對台灣搶人、搶研究，行政院已要求各部會掌握狀況、研商對策。教育部初步盤點其中科教相關措施，顯示中國不僅想搶我國科技人才，也擴及各領域如社會科學、文化藝術等等，鎖定目標不只是大學教授、副教授等人才，學者研究成果也不放過，甚至連文教基金會也是攻獵對象。

主抓我科技人才 還擴及大學教師

科教部會因而也展開保護人才和研究大作戰。除已祭出玉山學者和青年學者等加薪計畫外，教育部也擬修改相關法規，以負面表列方式列出「禁止類」，加強保護我國科技產業特殊人才和成果，初步以半導體等為首波對象。

教部保人才 先以半導體為首要對象

此外，教育部擬修「兩岸文教交流提醒事項」，明訂公私立大學專任教師不得申請中國的國家型基金，也不得參與及執行中國國家重點研發計畫。科技部則擬將限制已申請中國補助的學者，不得再申請我國的專題計畫。

學界憂 砸錢搶攻我各領域研究成果

官員分析，以中國惠台案第三項措施為例，第一部分是台灣科研機構和高等學校，可參與中國的國家重點研發計畫，擺明要把台灣的大學當成中國的大學。其他措施更包山包海，甚至台灣的知識產權可參照中國知識產權激勵政策，學界憂心，是企圖砸錢搶攻台灣各領域的研究成果。

中國也宣稱要開放台灣民眾可申報國家自然科學基金等各類基金。但行政院官員分析，這些屬中國的國家型基金，皆為官方性質，依中方規定，境外人員不能申請，申請者須在中國有工作單位，部分基金還規定須具有中華人民共和國的戶籍；如果我方專業人員申請，恐已違反「兩岸人民關係條例」，禁止在中國的黨政軍機構任職規定。

官員指出，教育部也將嚴查兩岸合作書面約定，同時規定公私立大學教師不得參與及執行中國國家重點研發計畫等。此部分除兩岸條例外，也涉及國家機密保護法、晶圓廠與液晶顯示器面板廠等關鍵技術審查與監督要點等。

至於中國開放我專業人才申請「千人計畫」與「萬人計畫」。據分析，「千人計畫」目的在引進國家發展戰略重點專業人才，「萬人計畫」是向中國境內遴選人才，可擔任高校、科研院所、中央企業領導或職務、計畫負責人，此恐違反「兩岸條例」，官員解釋，我方限制國人在中國黨政軍任職，範圍也涵蓋國務院轄下各部委所屬機構、事業單位與團體。

官員語重心長地表示，我國大學擁完全的學術自由，但前提是國家安全和國人享有民主自由，中國想把我國優秀人才和研究智財吸過去，國家不可能不做約束，中國有數千顆飛彈對著台灣，惠台措施則如溫水煮青蛙，搶人搶才已非教育問題，而是國安問題。

政院發言人徐國勇昨晚表示，政院原定今召開中國惠台措施因應會議，因各部會方案仍在彙整，會議將延期，但仍會儘速提出。